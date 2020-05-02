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«Нужно рекомендовать не задействовать учительский корпус в такой сложной ситуации в решении несвойственных для них моментов»
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Но я бы, всё-таки, просил бы где-то всем, кто принимают решение – да, преподаватели будут жертвовать собой, но, может быть, мы, всё-таки, посмотрим в сторону унификации этого процесса. И если мы говорим о том, что в школы пришло, всё-таки, 30-40% – это ведь меньше половины идёт, то, может быть, унификацию в сторону, всё-таки, использования, может быть, в законодательстве нет дистанционного обучения, но ведь это исправляемый вопрос. Может быть, иначе это как-то назвать. Но чтобы учителю не приходилось две работы эти выполнять. Он выполнит, он это сделает – у нас учителя, не все, но большинство, я уверен, – профессионалы, которые понимают, что времена такие. Может быть, не будем испытывать их время, их силы, а, всё-таки, пойдём где-то навстречу? Я перешёл на унификацию в режиме онлайн.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
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«Нужно рекомендовать не задействовать учительский корпус в такой сложной ситуации в решении несвойственных для них моментов»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». ЦТ в Беларуси в 2020 году. В...
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