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«Нужно рекомендовать не задействовать учительский корпус в такой сложной ситуации в решении несвойственных для них моментов»

02.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

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Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Я попробовал, переходный был у меня такой маленький момент, когда часть, кто хотел прийти в Минске – они приходили в Минске в аудиторию, часть, кто хотел онлайн, я делал параллельное включение урока. Они меня слышали, видели всю аудиторию. Вы знаете, я, всё-таки, пришёл к выводу, что необходима унификация.

И вот эта проблема того, что первую половину дня учитель работает с теми, кто пришёл, потом он работает с теми, кто не пришёл – мы можем, конечно, взывать к героизму преподавателей, мы можем о мотивации говорить. И я знаю преподавателей – пишут очень много, я конкретно по именам знаю, и они говорят, в том числе: «Мне необходимо поддержать детей. Мне сейчас неважно, что нет мотивации какой-то – денежной имеется в виду. Тяжёлые времена – мне нужно поддержать детей».

Но я бы, всё-таки, просил бы где-то всем, кто принимают решение – да, преподаватели будут жертвовать собой, но, может быть, мы, всё-таки, посмотрим в сторону унификации этого процесса. И если мы говорим о том, что в школы пришло, всё-таки, 30-40% – это ведь меньше половины идёт, то, может быть, унификацию в сторону, всё-таки, использования, может быть, в законодательстве нет дистанционного обучения, но ведь это исправляемый вопрос. Может быть, иначе это как-то назвать. Но чтобы учителю не приходилось две работы эти выполнять. Он выполнит, он это сделает – у нас учителя, не все, но большинство, я уверен, – профессионалы, которые понимают, что времена такие. Может быть, не будем испытывать их время, их силы, а, всё-таки, пойдём где-то навстречу? Я перешёл на унификацию в режиме онлайн.

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«Нужно рекомендовать не задействовать учительский корпус в такой сложной ситуации в решении несвойственных для них моментов»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я думаю, что тут ещё нужно настойчиво рекомендовать исполнительным органам власти не задействовать учительский корпус в такой сложной ситуации в решении несвойственных для них моментов.

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Рекомендации даны.

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Игорь Марзалюк:
У нас есть МЧС, министерство внутренних дел и все остальные. А учитель пусть сконцентрируется на этих вещах, в первую очередь.

Люди в материале: Александр Луцевич, Сергей Касперович, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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