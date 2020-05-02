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Активист провел информационную акцию против свободной экономической зоны в центре Могилева

02.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Бодилев раздавал шары и листовки с просьбой сообщать о странностях в СЭЗ.



Могилевские власти отказались от массовых мероприятий в День труда и на их место пришли другие, пишет mspring.online Активист кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев, который неделю назад прошел с одиночным пикетом по центральной улице города, провел информационную акцию на площади Звезд.
Вместе с зелеными шарами он привлекал прохожих к разговору о проблемах экологии в свободной экономической зоне “Могилев”. По словам Бодилева, целью его мероприятия было выслушать мнение могилевчан по экологической обстановке в городе и проинформировать их о существующих проблемах.


Как заявил активист, некоторые предприятия в СЭЗ «Могилев» устраивают выбросы вредных веществ и обществу важно знать и контролировать этот момент.

— Мы посылали письма в шесть различных государственных инстанций города, области и страны с просьбой предоставить документацию по концентрации вредных веществ и их рассеивании в близлежащих от СЭЗ районах и агрогородках, но не получили ни одного вразумительного ответа. Все это вынуждает нас думать, что там есть проблемы с соблюдением экологических норм, — сказал Бодилев.


Люди на информационную акцию молодого человека реагировали по-разному. Большинство разделяли его опасения насчет ситуации с экологией в Могилеве, но были и те, кто считает тему заводских выбросов попыткой пиара и никакой проблемы в них не видит.
 
Теги: Могилев
 
 
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Андрей Бодилев раздавал шары и листовки с просьбой сообщать о странностях в СЭЗ.
 
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