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Александра Герасименя о благотворительности: «Я поняла, насколько это важно»

02.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Ситуация сделала меня жёстче и более недоверчивой». Как Герасименя пережила дисквалификацию в 2003 году

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы занимаетесь широко, я знаю, благотворительностью. Почему Вы к этому пришли – Вас что-то подтолкнуло или это было просто по зову сердца?

Александра Герасименя о благотворительности: «Я поняла, насколько это важно»

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
В благотворительность попала я ещё давно. Наверное, как только начала показывать первые свои успехи. Меня тогда пригласили в проект «Спортсмены – детям», где мы вместе с депутатами ездили и поздравляли деток с праздниками, ездили в различные детские дома. Наверное, тогда неосознанно, но я поняла, насколько это важно, насколько это важно, когда ты достиг чего-то, показывать своим примером, что это хорошо, что это правильно. Что если кому-то нужна помощь, то её нужно оказать.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания 

– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой        

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александра Герасименя, Игорь Марзалюк

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Ситуация сделала меня жёстче и более недоверчивой». Как Герасименя пережила дисквалификацию в...
 
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