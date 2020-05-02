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Александра Герасименя о благотворительности: «Я поняла, насколько это важно»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания
– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.
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