В Гомеле начали закрывать секонд-хенды

С введением карантина в странах Европейского Союза временно приостановили работу сортировочные базы, с которых в белорусские магазины поступает одежда «из вторых рук». Как выяснилось, сдержать удар ситуации под силу не всем — некоторые магазины в Гомеле начинают закрывать.





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«Продолжаем работать в ущерб своим интересам»

В сети «Одежда из Европы» в Гомеле работают шесть крупных магазинов. Один из них — на улице Интернациональной — открылся два месяца назад. На дверях нас встречает табличка «Поступление нового товара». Это значит, что внутри должны быть толпы любителей брендов «за недорого», но нет. В огромном торговом зале между разноцветными стойками с одеждой бродят человек пять.





— Да, как видите, покупателей немного. Хотя в этом новом красивом магазине в центре города должно быть оживлённо, — соглашается представитель сети «Одежда из Европы» по Гомелю Александр. — Доход магазинов значительно упал и по сравнению с предыдущими месяцами, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По многим торговым объектам падение выручки составило 50 процентов и более. Основные убытки, безусловно, связаны с ростом курса валюты и резким снижением количества покупателей.













Говорить о том, что из-за карантина в странах ЕС запасы одежды из вторых рук на складах закончатся, не приходится: поставки товара не останавливались.





— Мы на рынке более 20 лет. За это время наладили тесную связь напрямую с крупнейшими сортировочными базами Европы, благодаря чему сеть имеет богатый ассортимент товара. Также работа с поставщиками без посредников выгодно сказывается на отпускной цене на одежду, — говорит Александр. — Но какими бы тесными ни были связи с европейскими партнёрами, эпидемиологическая ситуация в ЕС вынудила фабрики уйти на каникулы. Поставки уже подготовленного для нас в Европе товара не прекратились, однако их объёмы значительно сократились.В ущерб своим интересам мы продолжаем работать. Но не с теми, с кем выгодно, а с теми, кто работает. К примеру, раньше много товара брали в Италии. Сейчас там всё закрыто. Поэтому больше закупаемся в Литве, Германии, Голландии.

«Цены не поднимем»

Логично предположить, что повышение курса валюты должно отразиться на ценниках в магазинах. Но на данный момент в сети работают с товаром, закупленным по старым ценам. Он лежит на складах уже оценённый и переоценкой никто заниматься не будет.





— Евро вырос, но мы пока цены не повышали и не планируем этого делать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Людям и так сейчас непросто, — говорит Александр.





Торговая сеть находится в постоянном диалоге с арендодателями. Благо многие из них с пониманием относятся к ситуации в стране и идут навстречу по многим финансовым вопросам, за что им говорят огромное спасибо. Некоторые арендодатели пошли на уступки и снизили платежи по аренде на 40-50 процентов.Однако далеко не все осознают сложнейшую обстановку в экономике и не в полной мере оценивают влияние вируса на работу бизнеса. Как говорит Александр, хотелось бы большего отклика от партнёров, чтобы совместными усилиями минимизировать потери в это кризисное время.





В магазинах «Одежда из Европы» уделяют максимальное внимание безопасности сотрудников и посетителей. Закуплены маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Помещения торговых залов трижды в день убираются и обрабатываются специальным раствором. Весь товар проходит дезинфекцию, при которой погибают все вирусы, а эффект от обработки сохраняется на долгие дни. Обработка товара создаёт специфический запах в торговых залах, но этот небольшой дискомфорт, по словам представителя сети, компенсируется созданием максимально безопасных условий для посетителей.





— Мы с оптимизмом и надеждой смотрим в будущее и продолжаем работать, думая, в первую очередь, о наших сотрудниках, которым крайне важно сохранить стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря их слаженной работе, используя запасы товаров на складах, на данный момент удаётся избегать закрытия магазинов. Также крайне важны сейчас партнёрские отношения в бизнесе и рекламе. Мы должны поддерживать друг друга в непростое время и вносить свой вклад в общее улучшение экономической ситуации в стране,— резюмирует собеседник.

«На несколько месяцев запасов хватит»

В ООО «ЛТ-Трейд» (магазины FashionHouse и «Ценопад») в Гомеле работало восемь объектов. Директор компании Святослав Шаламов неспроста использует прошлое время: один из них уже закрыли, ещё два — в стадии закрытия.





— Ситуация такая, которую зимой предугадать никто не мог. Мало кому хотелось верить, что мировые новости коснутся и нас. Все надеялись, что пронесёт, — говорит Святослав. — Убытки в наших магазинах очень большие. Вообще зима для секонд-хендов — тяжёлое время, мёртвый сезон. Большинство игроков рынка держатся за счёт того, что заработали осенью. И мало какие сети выходят с достаточным запасом прочности, чтобы весной встретить такие неприятные сюрпризы.





Все торговцы секонд-хендов ждали весну, чтобы восстановить положение. Но сезон в этом году из-за эпидемиологической ситуации так и не начался. Покупательские потоки практически исчезли, а расходы никто не отменял — надо выплачивать зарплаты, аренду. И снова разговор об арендодателях: кто-то из них идёт навстречу и меняет ставки, кто-то — нет.





В компании пришли к выводу, что несколько объектов надо закрыть, чтобы сократить расходы. Закрытие одного магазина означает увольнение в среднем четырёх человек. Но собственник старается находить возможность и сохранять рабочие места. Это наша моральная и социальная ответственность, говорит Святослав.





По остальным объектам стараются работать в штатном режиме:





— Зимой мы занимались накоплением товара для весеннего периода. Это позволяет сейчас проводить обновление товара,ведь если у секонд-хендов нет постоянных новых поступлений, покупатель теряет интерес. На несколько месяцев складских запасов ещё хватит. Да, многие сортировочные базы закрылись, из-за чего нарушены логистические схемы. Это накладывает свою специфику на работу. Поставки есть, просто они дольше и более сложные, чем обычно. Что будет дальше? Ситуация вынуждает разрабатывать разные сценарии развития событий — и позитивные, и негативные.







