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Черепахе-предсказательнице исполнилось 100 лет

03.05.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черепахе-предсказательнице исполнилось 100 лет

В Турции свой юбилей отметила старейшая черепаха. Ей исполнилось 100 лет. В зоопарке, где живет именинница, устроили настоящий праздник. Об этом сообщает Reuters.

Черепаху по имени Туки поздравили овощным ассорти. Она осталась довольна. Кстати, считать юбиляршу долгожительницей рано, хоть и родилась она в 1920 году. Туки – представитель вида сейшельских гигантских черепах. Они доживают до 250 лет при должном уходе.


Сейчас черепаха наслаждается жизнью в частном питомнике недалеко от Стамбула. Она известна не только в Турции, но и за ее пределами. Туки практически безошибочно предсказывает итоги футбольных матчей. Чтобы определить победителя, перед черепахой клали два мяча с названиями команд. Затем Туки ползла к тому из них, где было написано название будущей команды-победительницы.

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В Турции свой юбилей отметила старейшая черепаха. Ей исполнилось 100 лет. В зоопарке, где живет именинница, устроили настоящий праздник. Об этом сообщает Reuters. ...
 
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