Торговая сеть ювелирного госхолдинга порадовала казну

















«Белювелирторг» — это торговая сеть ювелирного госхолдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Сейчас у нее 66 магазинов, два из которых открылись в 2020 году. Сеть работает в Беларуси с 1948 года.





В розничных точках продается, как правило, продукция ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».