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Торговая сеть ювелирного госхолдинга порадовала казну
Источник материала: Партизан
ОАО «Белювелирторг» решило выплатить дивиденды — более 832,7 тыс. рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Акционеры (государство) на этот раз получат деньги до 1 июля.
«Белювелирторг» — это торговая сеть ювелирного госхолдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Сейчас у нее 66 магазинов, два из которых открылись в 2020 году. Сеть работает в Беларуси с 1948 года.
В розничных точках продается, как правило, продукция ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
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ОАО «Белювелирторг» решило выплатить дивиденды — более 832,7 тыс. рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Акционеры (государство) на этот раз получат деньги до 1...
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