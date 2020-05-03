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Торговая сеть ювелирного госхолдинга порадовала казну

03.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Белювелирторг» решило выплатить дивиденды — более 832,7 тыс. рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Акционеры (государство) на этот раз получат деньги до 1 июля.





«Белювелирторг» — это торговая сеть ювелирного госхолдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Сейчас у нее 66 магазинов, два из которых открылись в 2020 году. Сеть работает в Беларуси с 1948 года.

В розничных точках продается, как правило, продукция ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
 
 
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ОАО «Белювелирторг» решило выплатить дивиденды — более 832,7 тыс. рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Акционеры (государство) на этот раз получат деньги до 1...
 
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