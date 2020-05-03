Кто успел, тот и съел. Собака присвоила порцию спагетти

Источник материала: ОНТ

Девушка снимала шуточное видео со своим псом, как они едят одну порцию спагетти. Но что-то пошло не так и собака присвоила себе все макароны.

Шустрый ретривер так быстро съел блюдо, что девушка даже не успела особенно среагировать. Пользователям очень понравился этот милый воришка.

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