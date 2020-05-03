﻿ Кабанов и Андросюк должны были сегодня выйти на свободу. Но не вышли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кабанов и Андросюк должны были сегодня выйти на свободу. Но не вышли

03.05.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Они просто исчезли, и никто, даже родственники до сего момента (14.30) не знают о их судьбе. Отпустить из ИВС их должны были рано утром сегодня, 3 мая 2020 года.

Кабанов и Андросюк должны были сегодня выйти на свободу. Но не вышли

На площадь Ленина блогер и противник завода АКБ тоже не пришли. В милиции не говорят, что происходит, никак не комментируют ситуацию. В ИВС родственникам сказали, что оба убыли, но куда отправились, не пояснили.

Можно предположить, что Кабанова и Андросюка "придержали", чтобы не допустить их встречи на площади с протестующими. Но уже прошло время, и они должны были бы объявиться. Разве что вывезли куда-то в лес, подальше от людей. Но разве такое возможно в нашем правовом государстве? Нет, дикость какая-то, не верится...

Будем следить за ситуацией, что тут ещё можно поделать. А пока можете посмотреть это видео с площади, в котором очевидцы рассказывают, как пытались узнать судьбу пропавших.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Они просто исчезли, и никто, даже родственники до сего момента (14.30) не знают о их судьбе. Отпустить из ИВС их должны были рано утром сегодня, 3 мая 2020 года. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто успел, тот и съел. Собака присвоила порцию спагетти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика