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Кабанов и Андросюк должны были сегодня выйти на свободу. Но не вышли
03.05.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Они просто исчезли, и никто, даже родственники до сего момента (14.30) не знают о их судьбе. Отпустить из ИВС их должны были рано утром сегодня, 3 мая 2020 года.
На площадь Ленина
Можно предположить, что Кабанова и Андросюка "придержали", чтобы не допустить их встречи на площади с протестующими. Но уже прошло время, и они должны были бы объявиться. Разве что вывезли куда-то в лес, подальше от людей. Но разве такое возможно в нашем правовом государстве? Нет, дикость какая-то, не верится...
Будем следить за ситуацией, что тут ещё можно поделать. А пока можете посмотреть это видео с площади, в котором очевидцы рассказывают, как пытались узнать судьбу пропавших.
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Они просто исчезли, и никто, даже родственники до сего момента (14.30) не знают о их судьбе. Отпустить из ИВС их должны были рано утром сегодня, 3 мая 2020 года. На...
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