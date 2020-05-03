Кабанов и Андросюк должны были сегодня выйти на свободу. Но не вышли

Источник материала: Виртуальный Брест

Они просто исчезли, и никто, даже родственники до сего момента (14.30) не знают о их судьбе. Отпустить из ИВС их должны были рано утром сегодня, 3 мая 2020 года.





На площадь Ленина блогер и противник завода АКБ тоже не пришли. В милиции не говорят, что происходит, никак не комментируют ситуацию. В ИВС родственникам сказали, что оба убыли, но куда отправились, не пояснили.

Можно предположить, что Кабанова и Андросюка "придержали", чтобы не допустить их встречи на площади с протестующими. Но уже прошло время, и они должны были бы объявиться. Разве что вывезли куда-то в лес, подальше от людей. Но разве такое возможно в нашем правовом государстве? Нет, дикость какая-то, не верится...

Будем следить за ситуацией, что тут ещё можно поделать. А пока можете посмотреть это видео с площади, в котором очевидцы рассказывают, как пытались узнать судьбу пропавших.