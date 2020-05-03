От командира отряда да командующего фронтом. Какие места на Кореличчине хранят память о самом молодом маршале СССР Иване Черняховском?

Источник материала: Полымя

Самым молодым маршалом СССР стал Иван Данилович Черняховский. Именно маршалом, так как до присвоения этого звания генерал армии Черняховский не дожил всего пару дней. В его жизни было всё: трудное детство, нелёгкая юность, позднее среднее образование экстерном, но и окончание Военной академии с отличием. Его карьера – это феномен моментального взлёта, ведь с первых назначений Иван Черняховский становился командиром то отряда, то взвода, потом батальона, и так вплоть до генерала армии и командующего фронтом.





Иван Черняховский родился 29 июня 1906 года в небольшом селе Оксанино Киевской губернии в семье железнодорожника. Он был четвёртым ребёнком из шести. Вплоть до 1918 года семья жила хорошо, однако из-за свирепствовавшего тифа на Украине почти одновременно Иван и его пятеро братьев и сестёр лишились обоих родителей…

С этого момента 12-летний Ваня и его старшие братья стали прикладывать максимум усилий, чтобы выжить и спасти семью. В это нелёгкое время юноша сумел окончить начальную школу, однако получить среднее образование ему не удалось из-за работы. Интересно, что работал будущий генерал армии, где и кем придётся – то пастухом, то разнорабочим, то подмастерьем.

В 1920 году Иван Черняховский устроился в депо железнодорожной станции Вапнярка. Для такой работы он был маловат, однако по поддельным документам на работу его всё-таки приняли.

Спустя три года Иван устраивается на цементный завод в Новороссийске и его жизнь потихоньку налаживается. Уже на следующий год Черняховский зачисляется в Комсомол, однако самым большим желанием молодого человека остаётся служба в армии. Благодаря активной деятельности в рядах организации Черняховский всё-таки получает свою путёвку в Красную армию.

В 1924 году его зачисляют в Одесское пехотное училище, откуда в скором времени юноша переводится в Киевское артиллерийское училище. В 1928 году Иван Данилович с отличием заканчивает училище, вступает в партию и получает своё первое назначение: командир взвода. На следующий год он становится уже командиром батареи в городе Винница.

Проходит 4 года. Войну Иван Черняховский встречает уже в звании подполковника, а если проще – командира 28-й танковой дивизии Прибалтийского особого военного округа.

С этого момента начинается невообразимый взлёт карьеры талантливого командира. В самые первые дни войны дивизия подполковника сдерживала натиск врага под Шауляем, где он нанёс огромный ущерб фашистским силам. Отступив к Новгороду, черняховцы отважно обороняли город и применяли разного вида тактические приёмы, за что командира наградили орденом Красного Знамени.

После переформирования в 1942 году Черняховский получает 241-ю стрелковую дивизию, которой достаточно умело руководит. Солдаты дивизии отличаются в боях под Демянском, где останавливают полномасштабное немецкое наступление и не дают им перебросить резервные войска к Ленинграду. За это подполковник получает звание генерал-майора.

В том же 1942 году молодому генерал-майору отдают под командование 18-й танковый корпус Воронежского фронта. В этих боях Черняховский получает контузию, которая, впрочем, не помешает ему в дальнейшем взять под своё руководство 60-ю армию.

Взятие Воронежа армией Ивана Даниловича оценивается руководством как довольно неудачное, так как с места боёв врагу удаётся вывести более половины своих полков. Молодой генерал оценил свои просчёты и быстро внёс изменения.

Поэтому во время взятия Курска 60-я армия прошла 90 км вглубь вражеских позиций, освободив 350 деревень. 8 февраля, в день освобождения города, Ивану Даниловичу вручили орден Суворова I степени и присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 1943 году армия под руководством генерал-лейтенанта форсировала Днепр. За профессиональное командование частями армии Черняховскому присваивается звание Героя Советского Союза.

Очередная награда не заставила себя долго ждать. За освобождение Житомирского направления от фашистских захватчиков Черняховский получает орден Богдана Хмельницкого I степени, а в марте становится генерал-полковником. В том же году Сталин советуется с начальником генштаба Василевским, кого можно было бы поставить на пост командующего 3-м Белорусским фронтом. Ответ Василевского короткий и точный: генерала Черняховского. В апреле 1944 года генерал Иван Черняховский становится самым молодым командующим фронтом за всю историю Красной армии.

Летом 1944 года согласно операции «Багратион» 3-й Белорусский фронт освобождает Витебск, затем окружает совместными силами других фронтов город Минск и освобождает его от фашистов.

За июль под командованием Черняховского Белорусский фронт проводит Вильнюсскую операцию и освобождает Вильнюс. При взятии города поступил отдельный приказ артиллеристам от самого Черняховского: «Город не бомбить». Поэтому коренные литовцы обязаны генералу не только жизнью, но и историческими памятниками города.

К сожалению, подвиги тех лет сейчас уже не котируются во многих странах Европы. Литва ещё в 90-х годах XX века заявила, что прах генерала, спасшего их столицу, доставляет им неудобства, поэтому Черняховского перезахоронили в Москве, а памятник из Вильнюса перевезли в Воронеж. Вот так отблагодарили власти страны истинного освободителя их города.

Смерть настигла без пяти минут маршала СССР во время объезда вверенных ему территорий и военных частей близ города Мельзак (ныне Пенежно, Польша). Неожиданно для всех возле машины Черняховского взорвался снаряд, осколки которого пробили дверь и смертельно ранили генерала. Последними словами Черняховского были: «Ранен смертельно, умираю». Скончался он на глазах генерала 3-й армии Горбатова и нескольких подчинённых ему солдат…

Досадно то, что к тому моменту все документы для присвоения звания маршала Советского Союза были уже подписаны и не успели дойти всего лишь несколько дней до 37-летнего командира.





Улица имени героя в Кореличах

На сегодняшний день в Кореличском районе работает предприятие, которое носит фамилию героя – КУСП «Черняховский-Агро». Громкое имя в честь известного полководца присвоено неслучайно: именно под командованием Ивана Черняховского боролись уроженцы здешних деревень в суровые годы борьбы с фашизмом. Бывшие фронтовики и внесли такое предложение, которое дружно поддержали остальные. Также возле административного здания предприятия, которое располагается в агрогородке Турец, установлен бюст в память о генерале Черняховском.

Именем Ивана Даниловича названы многочисленные улицы в России, Украине и, конечно, Беларуси. Есть такая улица и в городском посёлке Кореличи, находящаяся на окраине райцентра. По своим размерам она невелика: протяжённость составляет около пятисот метров, а количество расположенных на ней домов – 14.

Леонида РАБКО, жительница улицы Черняховского:

– В 1974 году мы с мужем, ветераном Великой Отечественной войны Феофаном Рабко, построили дом, куда переехали из деревни Остухово. Сказать, что улица в то время была пуста – значит не сказать ничего. Да и сейчас, в принципе, это не самый заселённый район Кореличей… Улица Черняховского начинается у рынка и заканчивается на пересечении с Заводской, на ней расположены исключительно частные дома. Здесь нет шума и большого скопления автомобилей, что как нельзя лучше сказывается на жизни людей пожилого возраста.

Кстати

В 1946 году город Инстербург Калининградской области был переименован в Черняховск. Также в городе установлен памятник великому полководцу.

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Советский и польский военачальник Константин Рокоссовский вспоминал: «Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг».

Подготовила Виктория КОСТЮК.

Фото автора и из открытых интернет-источников