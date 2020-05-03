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Даниле Козловскому – 35. Топ-5 фильмов с его участием

03.05.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Даниле Козловскому – 35. Топ-5 фильмов с его участием

Сегодня, 3 мая, российскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Даниле Козловскому исполняется 35 лет. 

Он задействован и на сцене, и на съёмочной площадке. С его участием вышли десятки фильмов. Также Данила работает над собственными фильмами и планирует новый проект в МДТ – Театре Европы. Козловский уже воплотил образы Гамлета, Лопахина и других персонажей.

Предлагаем посмотреть топ-5 фильмов с участием именинника.

 1. «Легенда №17»

Сюжет построен на основе побед и поражений великого хоккеиста Валерия Харламова.


2. «Тренер»

Спортивная драма о футболе. Данила Козловский исполнил главную роль, а также выступил в качестве режиссера.


3. «Распутин»

Исторических фильм, который рассказывает о последних годах жизни Распутина и его убийстве.


4. «Шпион»

Эта картина – экранизация книги Бориса Акунина «Шпионский роман». Действия разворачиваются в 1941 году. Махина Комиссариата Госбезопасности не может найти лучшего агента абверовской разведки – жестокого и неуловимого Вассера.


5. «Экипаж»

В основе сюжета – история талантливого молодого летчика Алексея Гущина. За невыполнение приказа его выгоняют из военной авиации, но он получает шанс летать на гражданских самолетах.


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Сегодня, 3 мая, российскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Даниле Козловскому исполняется 35 лет.  Он задействован и на сцене, и на съёмочной площадке. С...
 
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