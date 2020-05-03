Долги наши тяжкие. Белорусы должны банкам 14,8 миллиардов рублей

Радио «Свобода» . Это следует из отчета Нацбанка, пишет





14,8 миллиардов рублей — столько белорусы должны банкам по кредитам на 1 апреля. Мартовский рост задолженности перед банками оказался самым большим за последние месяцы: плюс 433 миллиона рублей. В прошлые месяцы этот прирост был в разы меньше. Значит, на фоне пандемии белорусы отправились в банки за кредитами.





По потребительским кредитам белорусы должны банкам 5,8 миллиардов рублей, по кредитам на недвижимость — 8,9 миллиардов.





20 марта Нацбанк рекомендовал банкам предоставить своим клиентам кредитные каникулы. То есть отсрочку для клиентов по выплате кредитов: полную или частичную.





В ответ многие банки приостановили выдачу кредитов или ужесточили условия выдачи.