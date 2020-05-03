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Каким белорусы видят праздник 9 Мая? (ОПРОС)
Источник материала: ОНТ
75-летие Великой Победы – близится знаменательная, юбилейная дата. В преддверии праздника корреспонденты телеканала ОНТ поинтересовались у белорусов, как, по их мнению, должен выглядеть этот день.
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75-летие Великой Победы – близится знаменательная, юбилейная дата. В преддверии праздника корреспонденты телеканала ОНТ поинтересовались у белорусов, как, по их...
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