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Каким белорусы видят праздник 9 Мая? (ОПРОС)

03.05.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каким белорусы видят праздник 9 Мая? (ОПРОС)

75-летие Великой Победы – близится знаменательная, юбилейная дата.  В преддверии праздника корреспонденты телеканала ОНТ поинтересовались у белорусов, как, по их мнению, должен выглядеть этот день. 

Подробнее – в видеоинформации. 

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75-летие Великой Победы – близится знаменательная, юбилейная дата.  В преддверии праздника корреспонденты телеканала ОНТ поинтересовались у белорусов, как, по их...
 
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