Каким белорусы видят праздник 9 Мая? (ОПРОС)

Источник материала: ОНТ

75-летие Великой Победы – близится знаменательная, юбилейная дата. В преддверии праздника корреспонденты телеканала ОНТ поинтересовались у белорусов, как, по их мнению, должен выглядеть этот день.

Подробнее – в видеоинформации.



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