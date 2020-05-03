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Легендарный Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг

03.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский боксер хочет вновь порадовать болельщиков боями.

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.

В своем "твиттере" он опубликовал фрагмент одной из тренировок.

"Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал видео 53-летний "Железный Майк".

Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).

Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.
 
 
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Американский боксер хочет вновь порадовать болельщиков боями.
 
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