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Легендарный Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг
Источник материала: Партизан
Американский боксер хочет вновь порадовать болельщиков боями.
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.
В своем
"Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал видео 53-летний "Железный Майк".
Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).
Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.
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Американский боксер хочет вновь порадовать болельщиков боями.
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