Легендарный Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.

В своемон опубликовал фрагмент одной из тренировок.

"Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал видео 53-летний "Железный Майк".

Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).





Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.