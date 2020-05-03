В США 19 детей в возрасте от 9 до 16 лет угнали из автосалонов 46 автомобилей

Источник материала: Tut.by

Банда из 19 детей угнала из дилерских центров в Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина) сорок шесть автомобилей. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN .





По информации издания, сорок шесть автомобилей на сумму 1 138 718 долларов были похищены из 12 различных дилерских центров. Полицейские установили 19 детей в возрасте от 9 до 16 лет, которые причастны к этим кражам, но по закону арестовать несовершеннолетних они не могут.

Полицейские также задержали 19-летнего парня, который подозревается в совершении угонов. В его гараже был обнаружен один из похищенных автомобилей, а при аресте он оказал сопротивление.