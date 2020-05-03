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Видеофакт: В Борисовском районе возле дороги разгуливал медведь

03.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того, как медведь увидел, что его снимают - скрылся в лесу.

Читатели ex-press.by прислали видео, как в окрестностях деревни Кострица у дороги мирно гулял медведь.

Водитель специально притормозил, чтобы запечатлеть грозного зверя. Косолапый, в свою очередь, мирно искал пропитание, он посмотрел на автомобиль и скрылся в лесу.
 
 
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После того, как медведь увидел, что его снимают - скрылся в лесу.
 
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