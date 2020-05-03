|
Видеофакт: В Борисовском районе возле дороги разгуливал медведь
Источник материала: Партизан
После того, как медведь увидел, что его снимают - скрылся в лесу.
Читатели
Водитель специально притормозил, чтобы запечатлеть грозного зверя. Косолапый, в свою очередь, мирно искал пропитание, он посмотрел на автомобиль и скрылся в лесу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как медведь увидел, что его снимают - скрылся в лесу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)