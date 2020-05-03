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Спросили у чиновников, сколько иждивенцев насчитали по всей стране и отменят ли тунеядский декрет
Источник материала: Tut.by
Для белорусов, которые попали в базу не занятого в экономике населения, на год
«Основания для отмены нет»
«Что касается отмены декрета, то его основной целью является активизация работы государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения проведению мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни», — заявили в Минтруда.
В ведомстве уточнили, что «оснований для отмены нормативного правового акта, создающего условия для полной занятости населения согласно части второй статьи 41 Конституции Беларуси, нет».
Что ответили чиновники по числу не занятых в экономике, которые попали в базу
В Минтруда не смогли уточнить, сколько человек, по последним данным, включили в базу не занятого в экономике населения.
«В рамках реализации декрета президента „О содействии занятости“ обеспечен персонифицированный доступ гражданин к получению информации о наличии сведений о них в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), — уточнили в Минтруда. — Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав».
В Минтруда уточнили, что формирование базы данных осуществляются в автоматическом режиме «путем взаимодействия информационных ресурсов и систем».
«Сведения о количестве трудоспособных граждан не занятых в экономике не статичны и меняются при предоставлении гражданами и (или) получения от государственных органов и иных организаций сведений, подтверждающих занятость граждан. В связи с этим запрашиваемая информация не может быть представлена, поскольку для ее получения требуется проведение аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав и законных интересов конкретного гражданина», — заявили в Минтруда.
Уточним, что мы не интересовались в своем запросе личными данными тех, кто включен в базе не занятого в экономике населения, а лишь запрашивали обобщенные последние данные по их общему числу. Напомним, эту информацию в декабре 2018 года озвучивала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, она тогда
Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, Ирина Костевич в декабре 2018 года не уточняла. Министр труда также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число не занятых в экономике
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, сколько человек включено в базу не занятого в экономике населения. В ведомстве также уточнили, рассматривается ли возможность...
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