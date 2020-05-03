Спросили у чиновников, сколько иждивенцев насчитали по всей стране и отменят ли тунеядский декрет

Источник материала: Tut.by

Для белорусов, которые попали в базу не занятого в экономике населения, на год перенесли оплату газа и теплоснабжения по полным тарифам. Рассчитываться по экономически обоснованным тарифам за эти ЖКУ тунеядцы начнут с 1 мая 2021 года. Напомним, с января прошлого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, сколько человек включено в базу не занятого в экономике населения. В ведомстве также уточнили, рассматривается ли возможность отмены декрета № 3 «О содействии занятости населения».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Основания для отмены нет»

«Что касается отмены декрета, то его основной целью является активизация работы государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения проведению мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни», — заявили в Минтруда.

В ведомстве уточнили, что «оснований для отмены нормативного правового акта, создающего условия для полной занятости населения согласно части второй статьи 41 Конституции Беларуси, нет».

Что ответили чиновники по числу не занятых в экономике, которые попали в базу

В Минтруда не смогли уточнить, сколько человек, по последним данным, включили в базу не занятого в экономике населения.

«В рамках реализации декрета президента „О содействии занятости“ обеспечен персонифицированный доступ гражданин к получению информации о наличии сведений о них в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных), — уточнили в Минтруда. — Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав».

В Минтруда уточнили, что формирование базы данных осуществляются в автоматическом режиме «путем взаимодействия информационных ресурсов и систем».

«Сведения о количестве трудоспособных граждан не занятых в экономике не статичны и меняются при предоставлении гражданами и (или) получения от государственных органов и иных организаций сведений, подтверждающих занятость граждан. В связи с этим запрашиваемая информация не может быть представлена, поскольку для ее получения требуется проведение аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав и законных интересов конкретного гражданина», — заявили в Минтруда.

Уточним, что мы не интересовались в своем запросе личными данными тех, кто включен в базе не занятого в экономике населения, а лишь запрашивали обобщенные последние данные по их общему числу. Напомним, эту информацию в декабре 2018 года озвучивала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, она тогда заявляла , что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. Тогда о «защите чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав» по отношению к обобщенным данным по числу не занятых в экономике в Минтруда не говорили.

Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, Ирина Костевич в декабре 2018 года не уточняла. Министр труда также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число не занятых в экономике сократилось , по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.