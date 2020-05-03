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Чемпионат Беларуси по футболу: завершается седьмой тур

03.05.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: завершается седьмой тур

Сегодня завершается седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе — четыре матча. Один результат уже известен. Брестское «Динамо» на выезде обыграло бобруйскую «Белшину» – 3:0.

 Центральный матч тура прошёл в Минске: «Динамо» под руководством нового главного тренера Леонида Кучука принимало лидера турнирной таблицы «Слуцк». В начале второго тайма гости уже вели в счёте – 2:0. Возможность сократить отставание была у Ивана Бахара, но полузащитник минчан не реализовал пенальти. Лишь на 86-й минуте «Динамо» распечатало ворота соперника. Отличился Карло Бручич. «Слуцк» одержал победу – 2:1 –и завершит тур во главе турнирной таблицы.  

А футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» на выезде уверенно обыграли «Минск» – 5:2. Хет-трик оформил нападающий Павел Горбачик. Брестский «Рух» сыграл вничью с «Городеей» – 1:1. В эти минуты «Витебск» принимает «Славию». В 6 вечера начнется матч БАТЭ – «Неман», а завершит 7-й тур игра в Солигорске. В 20.00 стартует поединок «Шахтер» – «Ислочь».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня завершается седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе — четыре матча. Один результат уже известен. Брестское «Динамо» на выезде обыграло...
 
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