Источник материала: Виртуальный Брест

Очередные матчи 7-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом из них действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" разгромили в Бобруйске местную "Белшину" со счетом 3:0. В первом тайме защитник хозяев Владислав Ясюкевич срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Михаил Гордейчук и Денис Лаптев еще дважды поразили ворота бобруйчан.

Также сегодня состоятся еще 3 поединка: "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Результаты других встреч 7-го тура: "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:5, "Рух" (Брест) - "Городея" - 1:1, "Смолевичи" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 1:2.





Турнирное положение: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, БАТЭ, "Витебск", "Городея", "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Славия" - 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Брмбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка ("Динамо", Минск), Валерий Горбачик ("Торпедо-БелАЗ"), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 4 мяча.