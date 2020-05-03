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Белорусская волейболистка Анна Климец стала игроком московского «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Белорусская диагональная Анна Климец пополнила состав московского волейбольного клуба «Динамо» из российской Суперлиги.
В минувшем сезоне одна из лидеров сборной Беларуси выступала за «Уралочку» из Екатеринбурга. Однако в ноябре Анна Климец получила серьёзную травму и выбыла до конца турнира. За «Уралочку» белоруска играла с 2015 года. В 2016-м завоевала с командой серебряные медали чемпионата России.
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Белорусская диагональная Анна Климец пополнила состав московского волейбольного клуба «Динамо» из российской Суперлиги. В минувшем сезоне одна из лидеров...
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