Белорусская волейболистка Анна Климец стала игроком московского «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Белорусская диагональная Анна Климец пополнила состав московского волейбольного клуба «Динамо» из российской Суперлиги.

В минувшем сезоне одна из лидеров сборной Беларуси выступала за «Уралочку» из Екатеринбурга. Однако в ноябре Анна Климец получила серьёзную травму и выбыла до конца турнира. За «Уралочку» белоруска играла с 2015 года. В 2016-м завоевала с командой серебряные медали чемпионата России.

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