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Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда рассказал о мерах поддержки белорусов

03.05.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда рассказал о мерах поддержки белорусов

Федерация профсоюзов в нашей стране не только самая массовая общественная организация, но и социально ответственная. И свою главную функцию (защиту прав трудящихся) выполняет вне зависимости от обстоятельств.


На уходящей неделе Беларусь отметила день труда, 1 Мая. Да, не массовыми маевками, как это было принято многие десятилетия (рекомендации врачей никто не отменял), но солидарно. В этом нас заверил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Лучшего повода для встречи с ним, чем Первомай, найти сложно, тем более что белорусские профсоюзы разработали целый пакет мер поддержки.

Подробности – в видеоинформации.

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Федерация профсоюзов в нашей стране не только самая массовая общественная организация, но и социально ответственная. И свою главную функцию (защиту прав...
 
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