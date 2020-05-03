Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда рассказал о мерах поддержки белорусов

Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов в нашей стране не только самая массовая общественная организация, но и социально ответственная. И свою главную функцию (защиту прав трудящихся) выполняет вне зависимости от обстоятельств.





На уходящей неделе Беларусь отметила день труда, 1 Мая. Да, не массовыми маевками, как это было принято многие десятилетия (рекомендации врачей никто не отменял), но солидарно. В этом нас заверил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Лучшего повода для встречи с ним, чем Первомай, найти сложно, тем более что белорусские профсоюзы разработали целый пакет мер поддержки.

Подробности – в видеоинформации.

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