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#История#Память#Будущее.by. Образовательный проект, посвященный 75-летию Победы, реализуют в онлайне

04.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

#История#Память#Будущее.by. Образовательный проект, посвященный 75-летию Победы, реализуют в онлайне

В январе текущего года стартовал информационно-образовательный проект #История#Память#Будущее.by, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами проекта выступают: Главное управление образования Гродненского областного исполнительного комитета, ГУО «Гродненский областной  институт развития образования», отраслевые профессиональные союзы работников, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна», ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово».

Организаторы отмечают, что формирование гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, умения конструктивно жить в современном мире рассматривается сегодня как главное условие стабильного будущего в нашей стране.

В настоящее время принципиально важным является противостояние двояким трактовкам фактов о Великой Отечественной войне, подчеркивают авторы проекта, а – активное распространение правды о сущности фашизма, сохранение исторической памяти о событиях и ратных и трудовых подвигах людей в годы войны.

Проекта выполняется в диджитал формате, с тем, чтобы он имел активное распространение в молодежной аудитории.

– Выполнение этих задач в современных условиях процесса цифровой трансформации образования возможно с применением передовых технологий, доступных и востребованных молодежью. Данный проект позволяет не только привлечь внимание молодежи к проблемам войны и мира, но будет способствовать их конструктивному общению в информационном пространстве и IT-образованию, –  дополняют авторы.

В проекте принимают участие педагоги и ученики старших классов школ, гимназий и лицеев, а также УПТО, УССО. Вектор работ будет направлен на исследовательскую и творческую деятельность, разработку и создание обучающих и развивающих мультимедийных продуктов по истории родного края в годы Великой Отечественной войны. В частности, организаторы планируют создать интерактивный календарь событий периода Великой Отечественной войны на территории Гродненской области, слайд-шоу «Юные герои войны Гродненской области», Google-карту Гродненской области «Места памяти жертв Холокоста», презентацию «Праведники народов мира в Гродненской области», электронный банк видеоматериалов, электронный проект «Стена памяти «Память о войне в моей семье», электронный банк методических разработок воспитательных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв холокоста, узников концлагерей и мест заключения.

Материалы проекта размещаются на сайте #История#Память#Будущее.by

https://grodnonews.by/

 
 
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В январе текущего года стартовал информационно-образовательный проект #История#Память#Будущее.by, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне....
 
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