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Власти Венесуэлы заявили о предотвращении вторжения наемников из Колумбии

04.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Властям Венесуэлы удалось предотвратить вторжение группы боевиков со стороны Колумбии, сообщает Reuters со ссылкой на главу венесуэльского МВД Нестора Ревероля. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо добавил, что в ходе отражения атаки погибли восемь нападавших, двое были задержаны.




«Они пытались осуществить вторжение морем группы террористических наемников из Колумбии, чтобы совершить террористические акты в стране, убив лидеров революционного правительства»,— сказал господин Ревероль во время выступления в Каракасе.

МИД Колумбии обвинения Венесуэлы отвергает. «Колумбия отвергает заявления представителя диктаторского режима Нестора Ревероля о якобы предпринятой попытке "морского вторжения группой наемников-террористов из Колумбии, которые пытались проникнуть в страну на скоростных катерах с побережья штата Ла-Гуайра"... Это необоснованное обвинение с целью вовлечь колумбийское правительство в спекулятивный заговор»,— говорится в заявлении. Аналогичную позицию об отвлечении внимания озвучил также лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
 
 
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Властям Венесуэлы удалось предотвратить вторжение группы боевиков со стороны Колумбии, сообщает Reuters со ссылкой на главу венесуэльского МВД Нестора Ревероля....
 
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