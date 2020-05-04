Власти Венесуэлы заявили о предотвращении вторжения наемников из Колумбии













«Они пытались осуществить вторжение морем группы террористических наемников из Колумбии, чтобы совершить террористические акты в стране, убив лидеров революционного правительства»,— сказал господин Ревероль во время выступления в Каракасе.





МИД Колумбии обвинения Венесуэлы отвергает. «Колумбия отвергает заявления представителя диктаторского режима Нестора Ревероля о якобы предпринятой попытке "морского вторжения группой наемников-террористов из Колумбии, которые пытались проникнуть в страну на скоростных катерах с побережья штата Ла-Гуайра"... Это необоснованное обвинение с целью вовлечь колумбийское правительство в спекулятивный заговор»,— говорится в заявлении. Аналогичную позицию об отвлечении внимания озвучил также лидер оппозиции Хуан Гуайдо.