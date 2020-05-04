ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«С ее концертами мало кто может сравниться». Разбираемся с экспертами, в чем феномен Земфиры

04.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«О людях стоит судить по поступкам, в моем случае — по песням. Это и есть самый точный портрет», — твердо произносит певица Земфира в интервью своей подруге, режиссеру Ренате Литвиновой. Свой «портрет» она рисует более 20 лет, то делая крупные мазки в виде релизов альбомов и стадионных туров в их поддержку, то оставляя полотно нетронутым годами. И публика воспринимает как должное и то и другое. AFISHA TUT.BY решила разобраться, в чем главный феномен Земфиры и почему ее любят и за что-то, и вопреки. Об этом мы поговорили с музыкальными критиками и журналистами.

«Ее появление — как появление Джони Митчелл в конце 60-х для мирового рока»

  • Конрад ЕрофеевМузыкальный журналист

Один из важных в этом плане показателей — контекст времени. Земфира появилась на сцене на стыке столетий — уже не 90-е, но еще не 2000-е. По словам Конрада Ерофеева, музыкального журналиста, пишущего для beehy.pe, в это время молодежная русскоязычная сцена была представлена в основном мужскими группами, «поющими в назидательно-высокопарных традициях русского рока».

— Женская тема не представлена практически совсем. Предыдущие образцы — Агузарова, Дягилева — уже архаичны и нежизнеспособны. Агузарова — в силу общей нестабильности, да и того, что и ряд ее текстов — авторства Хавтана; Дягилева — в силу совсем уж смурного взгляда на женскую долю. С ними невозможно себя сопоставлять.

И Земфира, считает Конрад, выходит фактически на пустое поле и попадает сразу по всем ключевым целям.

— Она из ничего создает архетип женского высказывания на русскоязычной сцене — партикулярного, а не глобального, одновременно серьезного и самоироничного, трагичного, но и легкого. Она в диалоге со своим слушателем, на одной волне, с ней легко себя ассоциировать. И все это в сочетании с совершенно бронебойным вокалом и отменным песенным талантом. У молодежной женской аудитории появляется своя героиня — и больше уже не пропадет никогда. После Земфиры дорога для женщин на русскоязычную актуальную сцену открыта — и их будет очень много. Ее появление — это как появление Джони Митчелл в конце 60-х для мирового рока. Сейчас Земфира мало записывается, но последний альбом «Жить в твоей голове» был очень хороший.

«Удивляли даже слова песен — «СПИД», «маечки», «камбэки!»

  • Надежда КудрейкоМузыкальный критик и журналист

Музыкальный критик и журналист Надежда Кудрейко вспоминает, что, когда вышел первый альбом «Zемфира», никто не мог предположить, что начинается «эпоха Земфиры», как когда-то была «эпоха Пугачевой».

— Удивляли даже слова песен — «СПИД», «маечки», «камбэки», в моей любимой с первого альбома «Синоптик» вообще — «Хочешь, я убью тебя»! Земфира и стала символом смены эпох в музыке на постсоветской территории, которую в моем понимании начал «Мумий Тролль». Кроме всего, она показала пример совершенно другого существования женщины на сцене — не была дополнением или украшением творчества мужчин, пела и одевалась не для того, чтобы понравиться мужчинам, не сверяла свои песни с тем, что скажут мужчины, — да и вообще этот женский дискурс в применении к ней был неуместен.

Самым же ценным для себя в песнях Земфиры критик называет «чистый звук», и речь идет не о технических характеристиках.

— Это когда чистая и честная интонация, когда поешь то, что чувствуешь, а не то, что покажется кому-то правильным и приятным. Это не нагромождение музыкальных ходов, инструментов, мелизмов и прочих украшательств, это ясность и прозрачность. И, конечно, голос! Сама Земфира когда-то говорила, что в чем она точно не сомневается, так в том, что хорошо поет. И все самое удачное у Земфиры получалось, когда ей удавалось достичь своего «чистого звука».

Надежда Кудрейко также отмечает, что последние релизы Земфиры вдохновляют все реже, но на концертах «магия не исчезает».

— Когда-то Земфира была созвучна целому поколению. Теперь становится все более герметична. И песни последних лет у меня, скорее, вызывают просто интерес к ее творческим поискам. Но совсем другая история — концерты Земфиры. Много лет у меня из плеера не доставался альбом «Земфира. Live» 2006 года, записанный в ходе турне в поддержку альбома «Вендетта». Песни из «Вендетты» я полюбила именно после живых, концертных записей. Закончилась ли эпоха Земфиры? Может быть. Но с ее концертами по-прежнему мало кто может сравниться.

«В музыкальном плане Земфира может «говорить» тогда, когда «есть что сказать»

  • Евгений БабичевМузыкальный критик

Именно в наполнении песен и манере исполнения Земфиры российский музыкальный критик Евгений Бабичев видит главную причину такого крепкого кредита доверия к ней со стороны поклонников.

— На раннем этапе одних привлекали тексты с большим количеством интересных метафор. Да и когда человек пишет сам — это сразу чувствуется. Другим нравились запоминающиеся мелодии, третьи отмечали харизму и энергетику на живых концертах. Со временем, мне кажется, часть даже преданной аудитории перестала понимать Земфиру. Все больше критических стрел и хейта можно найти в интернете. Но это нормально. Она и не должна подстраиваться под желания аудитории.

По словам эксперта, Земфира не живет по принципам шоу-бизнеса, в котором принято, что артист выпускает альбом раз в год или два, а потом отправляется в тур в поддержку пластинки. И это правильный шаг, на который она имеет полное право.

— Артистка уже давно всем все доказала и в музыкальном плане может «говорить» тогда, когда «есть что сказать». И слушатели находятся в состоянии ожидания каждого появления в медийном пространстве или на сцене. В творчестве певица максимально искренна с аудиторией — и это еще один большой плюс. Все выпущенные ранее работы по праву достойны звания классики русского рока. Пока трудно так сказать про готовящийся альбом. Судя по новому треку «Крым», есть ощущение, что авторы и такого уровня могут «исписаться». Хотя, возможно, это из-за давления внешних факторов, ведь новый альбом пишется в условиях изоляции. Какой альбом считаю показательным в ее творчестве? Из раннего периода мне нравится «Прости меня, моя любовь» — целостная работа с большим количеством хитов. Также назову «Жить в твоей голове» — альбом с минималистичными аранжировками, но с замечательными музыкальными идеями.

«Земфира — абсолютно субтильный персонаж»

  • Ольга БрилонМузыковед

К слову, последний раз Земфира приезжала в Минск два года назад. Тогда многие зрители были удивлены новой интерпретации хитов, а именно: уходу в сторону электронного звучания.

— Земфира делает то, что чувствует, и это находит отклик. Люди видят эту честность, поэтому их фанатизм понятен и объясним, — считает музыковед Ольга Брилон. — Ее творчество нельзя отнести к определенному жанру: это не рок в чистом виде и тем более не бардовская песня. У нее свой особенный стиль, личный. Можно провести параллель с Юрием Шевчуком: они оба самобытны, с харизмой, но самое важное — стремятся донести свое творчество, музыку, стихи. Земфира — абсолютно субтильный персонаж, женщина-тинейджер. Но когда она встречается со зрителями, ей важно не то, как она выглядит, а то, что говорит людям. Она тверда в том, что делает, и к ней хочется прислушаться.

Ольга считает, что у Земфиры получается оставаться актуальной не для одного поколения поклонников.

— Те, кто взрослел под песни ранней Земфиры, ностальгируют по тому времени, по ее песням. И, что бы новое ни выпускалось, поклонники на всех выступлениях будут ждать хиты вроде «Искала» или «Хочешь?». В то же время есть нынешнее поколение, которое обо всем узнает из интернета, и ведь Земфира, можно сказать, тоже сейчас оттуда. Ведь ее песни, видео есть только там. Включите российские шоу или программы на ТВ — вы вряд ли там ее встретите. И это тоже подогревает интерес. Ей удалось завоевать уважение поклонников на каком-то совершенно новом уровне, нащупать то, что им близко.

В конце августа Земфира приедет в Минск. У белорусов в числе первых получится оценить обновленную программу певицы и послушать новые песни.

Фестиваль The Vёska

Где: концертная площадка в деревне Озерцо под Минском
Когда: 29 августа, 14.00
Сколько: 40 рублей

Билеты

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решили разобраться, в чем главный феномен Земфиры и почему ее любят и за что-то, и вопреки. Об этом мы поговорили с музыкальными критиками и журналистами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении вторжения наемников из Колумбии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика