«С ее концертами мало кто может сравниться». Разбираемся с экспертами, в чем феномен Земфиры

Источник материала: Tut.by

«О людях стоит судить по поступкам, в моем случае — по песням. Это и есть самый точный портрет», — твердо произносит певица Земфира в интервью своей подруге, режиссеру Ренате Литвиновой. Свой «портрет» она рисует более 20 лет, то делая крупные мазки в виде релизов альбомов и стадионных туров в их поддержку, то оставляя полотно нетронутым годами. И публика воспринимает как должное и то и другое. AFISHA TUT.BY решила разобраться, в чем главный феномен Земфиры и почему ее любят и за что-то, и вопреки. Об этом мы поговорили с музыкальными критиками и журналистами.

«Ее появление — как появление Джони Митчелл в конце 60-х для мирового рока»

Конрад ЕрофеевМузыкальный журналист

Один из важных в этом плане показателей — контекст времени. Земфира появилась на сцене на стыке столетий — уже не 90-е, но еще не 2000-е. По словам Конрада Ерофеева, музыкального журналиста, пишущего для beehy.pe, в это время молодежная русскоязычная сцена была представлена в основном мужскими группами, «поющими в назидательно-высокопарных традициях русского рока».

— Женская тема не представлена практически совсем. Предыдущие образцы — Агузарова, Дягилева — уже архаичны и нежизнеспособны. Агузарова — в силу общей нестабильности, да и того, что и ряд ее текстов — авторства Хавтана; Дягилева — в силу совсем уж смурного взгляда на женскую долю. С ними невозможно себя сопоставлять.

И Земфира, считает Конрад, выходит фактически на пустое поле и попадает сразу по всем ключевым целям.

— Она из ничего создает архетип женского высказывания на русскоязычной сцене — партикулярного, а не глобального, одновременно серьезного и самоироничного, трагичного, но и легкого. Она в диалоге со своим слушателем, на одной волне, с ней легко себя ассоциировать. И все это в сочетании с совершенно бронебойным вокалом и отменным песенным талантом. У молодежной женской аудитории появляется своя героиня — и больше уже не пропадет никогда. После Земфиры дорога для женщин на русскоязычную актуальную сцену открыта — и их будет очень много. Ее появление — это как появление Джони Митчелл в конце 60-х для мирового рока. Сейчас Земфира мало записывается, но последний альбом «Жить в твоей голове» был очень хороший.

«Удивляли даже слова песен — «СПИД», «маечки», «камбэки!»

Надежда КудрейкоМузыкальный критик и журналист

Музыкальный критик и журналист Надежда Кудрейко вспоминает, что, когда вышел первый альбом «Zемфира», никто не мог предположить, что начинается «эпоха Земфиры», как когда-то была «эпоха Пугачевой».

— Удивляли даже слова песен — «СПИД», «маечки», «камбэки», в моей любимой с первого альбома «Синоптик» вообще — «Хочешь, я убью тебя»! Земфира и стала символом смены эпох в музыке на постсоветской территории, которую в моем понимании начал «Мумий Тролль». Кроме всего, она показала пример совершенно другого существования женщины на сцене — не была дополнением или украшением творчества мужчин, пела и одевалась не для того, чтобы понравиться мужчинам, не сверяла свои песни с тем, что скажут мужчины, — да и вообще этот женский дискурс в применении к ней был неуместен.

Самым же ценным для себя в песнях Земфиры критик называет «чистый звук», и речь идет не о технических характеристиках.

— Это когда чистая и честная интонация, когда поешь то, что чувствуешь, а не то, что покажется кому-то правильным и приятным. Это не нагромождение музыкальных ходов, инструментов, мелизмов и прочих украшательств, это ясность и прозрачность. И, конечно, голос! Сама Земфира когда-то говорила, что в чем она точно не сомневается, так в том, что хорошо поет. И все самое удачное у Земфиры получалось, когда ей удавалось достичь своего «чистого звука».

Надежда Кудрейко также отмечает, что последние релизы Земфиры вдохновляют все реже, но на концертах «магия не исчезает».

— Когда-то Земфира была созвучна целому поколению. Теперь становится все более герметична. И песни последних лет у меня, скорее, вызывают просто интерес к ее творческим поискам. Но совсем другая история — концерты Земфиры. Много лет у меня из плеера не доставался альбом «Земфира. Live» 2006 года, записанный в ходе турне в поддержку альбома «Вендетта». Песни из «Вендетты» я полюбила именно после живых, концертных записей. Закончилась ли эпоха Земфиры? Может быть. Но с ее концертами по-прежнему мало кто может сравниться.

«В музыкальном плане Земфира может «говорить» тогда, когда «есть что сказать»

Евгений БабичевМузыкальный критик

Именно в наполнении песен и манере исполнения Земфиры российский музыкальный критик Евгений Бабичев видит главную причину такого крепкого кредита доверия к ней со стороны поклонников.

— На раннем этапе одних привлекали тексты с большим количеством интересных метафор. Да и когда человек пишет сам — это сразу чувствуется. Другим нравились запоминающиеся мелодии, третьи отмечали харизму и энергетику на живых концертах. Со временем, мне кажется, часть даже преданной аудитории перестала понимать Земфиру. Все больше критических стрел и хейта можно найти в интернете. Но это нормально. Она и не должна подстраиваться под желания аудитории.

По словам эксперта, Земфира не живет по принципам шоу-бизнеса, в котором принято, что артист выпускает альбом раз в год или два, а потом отправляется в тур в поддержку пластинки. И это правильный шаг, на который она имеет полное право.

— Артистка уже давно всем все доказала и в музыкальном плане может «говорить» тогда, когда «есть что сказать». И слушатели находятся в состоянии ожидания каждого появления в медийном пространстве или на сцене. В творчестве певица максимально искренна с аудиторией — и это еще один большой плюс. Все выпущенные ранее работы по праву достойны звания классики русского рока. Пока трудно так сказать про готовящийся альбом. Судя по новому треку «Крым» , есть ощущение, что авторы и такого уровня могут «исписаться». Хотя, возможно, это из-за давления внешних факторов, ведь новый альбом пишется в условиях изоляции. Какой альбом считаю показательным в ее творчестве? Из раннего периода мне нравится «Прости меня, моя любовь» — целостная работа с большим количеством хитов. Также назову «Жить в твоей голове» — альбом с минималистичными аранжировками, но с замечательными музыкальными идеями.

«Земфира — абсолютно субтильный персонаж»

Ольга БрилонМузыковед

К слову, последний раз Земфира приезжала в Минск два года назад. Тогда многие зрители были удивлены новой интерпретации хитов, а именно: уходу в сторону электронного звучания.

— Земфира делает то, что чувствует, и это находит отклик. Люди видят эту честность, поэтому их фанатизм понятен и объясним, — считает музыковед Ольга Брилон. — Ее творчество нельзя отнести к определенному жанру: это не рок в чистом виде и тем более не бардовская песня. У нее свой особенный стиль, личный. Можно провести параллель с Юрием Шевчуком: они оба самобытны, с харизмой, но самое важное — стремятся донести свое творчество, музыку, стихи. Земфира — абсолютно субтильный персонаж, женщина-тинейджер. Но когда она встречается со зрителями, ей важно не то, как она выглядит, а то, что говорит людям. Она тверда в том, что делает, и к ней хочется прислушаться.

Ольга считает, что у Земфиры получается оставаться актуальной не для одного поколения поклонников.

— Те, кто взрослел под песни ранней Земфиры, ностальгируют по тому времени, по ее песням. И, что бы новое ни выпускалось, поклонники на всех выступлениях будут ждать хиты вроде «Искала» или «Хочешь?». В то же время есть нынешнее поколение, которое обо всем узнает из интернета, и ведь Земфира, можно сказать, тоже сейчас оттуда. Ведь ее песни, видео есть только там. Включите российские шоу или программы на ТВ — вы вряд ли там ее встретите. И это тоже подогревает интерес. Ей удалось завоевать уважение поклонников на каком-то совершенно новом уровне, нащупать то, что им близко.

В конце августа Земфира приедет в Минск. У белорусов в числе первых получится оценить обновленную программу певицы и послушать новые песни.