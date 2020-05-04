Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко

Источник материала: Чырвоны прамень

Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день», — сказал глава государства.





Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. «Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», — заявил Президент.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. «Но в основном войска возвращены в казармы — места постоянной дислокации», — отметил Александр Лукашенко.