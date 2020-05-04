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Два человека стали жертвами пожара в Бобруйском районе

04.05.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека стали жертвами пожара в Бобруйском районе

Два человека стали жертвами пожара на даче в Бобруйском районе. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.


Сообщение о пожаре в садовом товариществе «Физкультурник», расположенном неподалеку от деревни Слобода, поступило в службу спасения ночью 4 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дочный дом горел открытым пламенем, а крыша и потолочные перекрытия дома уже частично обрушились. При этом соседи сообщили, что в доме может находиться человек. Позже под обломками сотрудниками МЧС были обнаружены два обгоревших трупа.


Известно, что владевший дачей пенсионер проживал в Бобруйске. Личность погибших и причины возгорания устанавливаются.

Фото: Могилевское областное управление МЧС

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Два человека стали жертвами пожара на даче в Бобруйском районе. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС. Сообщение о пожаре в садовом...
 
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