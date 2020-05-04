|
Два человека стали жертвами пожара в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
Два человека стали жертвами пожара на даче в Бобруйском районе. Об этом
Сообщение о пожаре в садовом товариществе «Физкультурник», расположенном неподалеку от деревни Слобода, поступило в службу спасения ночью 4 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дочный дом горел открытым пламенем, а крыша и потолочные перекрытия дома уже частично обрушились. При этом соседи сообщили, что в доме может находиться человек. Позже под обломками сотрудниками МЧС были обнаружены два обгоревших трупа.
Известно, что владевший дачей пенсионер проживал в Бобруйске. Личность погибших и причины возгорания устанавливаются.
Фото: Могилевское областное управление МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека стали жертвами пожара на даче в Бобруйском районе. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС. Сообщение о пожаре в садовом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)