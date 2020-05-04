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Судебные слушания по делу хоккеистов "Динамо-Молодечно" на этой неделе продолжатся

04.05.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе в суде Московского района Минска продолжатся судебные слушания по делу хоккеистов "Динамо-Молодечно". Напомним, суд по этому делу начался 29 апреля. Игроков обвиняют в том, что 12 ноября прошлого года они преднамеренно слили игру одному из аутсайдеров чемпионата. Как выяснилось в ходе расследования, хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в "дело" Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им полагалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов. Также в суде выяснилось, что Иванов, Устиненко, Сырей и Шелег, также обвиняются в распространении порнографии: они публиковали ролики интимного содержания в групповых чатах. Отметим, что четверка присутствующих в суде хоккеистов в полном объеме признала вину. Мы продолжим следить за этим резонансным делом и обязательно расскажем о нем в наших следующих выпусках. 

Илья Босько, официальный представитель СК Беларуси: "Свою очередь представители хоккейной команды вознаграждение не получили, так как их преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В отношении инициаторов данного предложения соответствующее уголовное дело выделено в отдельное производство для осуществления их уголовного преследования за рубежом".

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в суде Московского района Минска продолжатся судебные слушания по делу хоккеистов "Динамо-Молодечно". Напомним, суд по этому делу начался 29 апреля....
 
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