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Андрей Унтон – о культуре страхования в Беларуси и перестраховании

04.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Унтон – о культуре страхования в Беларуси и перестраховании

Как сохранить средства и имущество, когда экономику «лихорадит»? Ответ простой. И придуман он не сегодня, но вспоминаем мы о нём зачастую, когда уже поздно. Страхование. И речь идет не только о страховании жизни и здоровья или гражданской ответственности.

В конце марта Президент Беларуси посетил новое производство предприятия «Белгипс». Успешно воплощенный в жизнь инвестиционный проект дал и новые рабочие места, и новую продукцию, и налоговые поступления. 

Имущество и возможные перерывы в производстве «Белгипса» не просто застрахованы. Они перестрахованы. В Беларуси есть национальная перестраховочная организация. Именно она дает возможность менеджменту и коллективу того же «Белгипса» (а это только один пример из множества) не особо переживать по поводу возможных форс-мажоров. Об этом в интервью ОНТ рассказал генеральный директор Белорусской национальной перестраховочной организации Андрей Унтон.

Подробнее – в видеоинформации. 


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Как сохранить средства и имущество, когда экономику «лихорадит»? Ответ простой. И придуман он не сегодня, но вспоминаем мы о нём зачастую, когда уже поздно....
 
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