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США против Китая. Американское издание сравнило легкие истребители двух стран

04.05.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одни из самых мощных истребителей четвертого поколения сейчас (не считая российских моделей) — американский F-16V и китайский J-10C. При массе около 13 тонн и сравнимых технических возможностях самолеты пользуются большой популярностью как у себя дома, так и за рубежом. Американское издание Military Watch сравнило два самых распространенных однодвигательных истребителя.


Фото: wikipedia.org

На сегодняшний день большинство боевых самолетов с одним двигателем являются более легкими и менее эффективными, чем F-16V и JF-17 — это касается Gripen, JF-17 и Tejas. Самолет пятого поколения F-35A также однодвигательный, но его преследует бесчисленное количество проблем, и для полноценных боевых действий он вряд ли будет готов даже к концу десятилетия. При этом за преимущества пятого поколения истребителю приходится расплачиваться большой массой, сложностью в техобслуживании и высоким ценником. Поэтому сравнивать F-16V и JF-17 с F-35 напрямую тяжело. 

Первые F-16 пошли в серию в 1978 году, то есть модели уже почти 45 лет, и от версии к версии дизайн самолета менялся незначительно, не применялись также никакие элементы стелс-технологий и не менялась тяга двигателя. Модернизация истребителя ограничивалась новой авионикой, системами РЭБ, установкой радара с активной фазированной решеткой и новыми дисплеями кабины. В качестве оружия используется та же ракета AIM-120C, что и обычные варианты F-16, хотя в будущем возможно использование более новой AIM-120D с дальностью 180 км.

Что касается J-10, то первые такие самолеты поступили на вооружение только в 2006 году, и в их конструкции есть преимущества по сравнению с моделью 1970-х. Несмотря на несколько меньшую массу, у китайского истребителя отличные летные характеристики, более мощный двигатель АЛ-31, выше скорость, потолок и маневренность. По сути, нет областей, в которых F-16 мог бы похвастаться преимуществом перед J-10.

При этом модернизированный J-10C поменялся при усовершенствовании значительнее, чем F-16V. Так, самолет получил стелс-технологии, уменьшенное поперечное сечение радара, в конструкции широко использовались композиты, а на вооружение поступила новая ракета «воздух-воздух» PL-15. Расчетная дальность боеприпаса — 250−300 км, что превосходит все американские ракеты этого класса. После интеграции нового двигателя WS-10B самолет J-10C, возможно, стал единственным нероссийским истребителем, получившим двигатель с «трехмерным» управляемым вектором тяги.

В конечном итоге, заключает Military Watch, превосходство J-10C можно оценить как подавляющее. Самолеты относительно равны с точки зрения систем РЭБ и ситуационной осведомленности, однако по вооружению и летным характеристикам китайский истребитель намного совершеннее американского. J-10С может эффективно противодействовать даже самолетам-невидимкам за счет использования инфракрасной системы поиска и слежения. Неудивительно, что J-10C вызывает значительно больший интерес у китайских вооруженных сил, чем F-16V — у американских.

 
 
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Американский F-16V и китайский J-10C сегодня одни из самых совершенных однодвигательных самолетов.
 
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