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В Беларуси с начала мая подешевел бензин

04.05.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь цена за 1 литр топлива составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро – 1,69 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля,
  • дизельного топлива – 1,79 рубля.

Бензин и дизельное топливо дешевеют уже четвертый раз подряд в Беларуси. Как сообщал Myfin.by, до этого три раза розничные цены на моторное топливо снижались в апреле.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 3 мая 2020 года была снижена стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Бензин и дизельное топливо подешевели вновь на 1 копейку. Об...
 
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