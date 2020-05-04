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В Беларуси с начала мая подешевел бензин
Источник материала: Myfin
Теперь цена за 1 литр топлива составляет:
Бензин и дизельное топливо дешевеют
уже четвертый раз подряд в Беларуси. Как
сообщал
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 3 мая 2020 года была снижена стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Бензин и дизельное топливо подешевели вновь на 1 копейку. Об...
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