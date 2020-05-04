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Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

04.05.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальную выставку можно посмотреть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы и выставляется впервые. Ключевые фигуры коллекции – маршалы Победы: Сталин, Рокоссовский, Малиновский, Баграмян, Жуков и другие. Все они выполнены в миниатюре – до 9 сантиметров в высоту. Автор проекта – витебский художник Игорь Горбунов. Над созданием главных героев экспозиции он трудился полгода.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

Снежана Мокроусова, старший научный сотрудник Музея истории частного коллекционирования:
Игорь Васильевич оригинальным образом запечатлел эти фигуры. Он опирался на кадры военно-исторической хроники, Парада Победы 24 июня 1945 года. Тогда маршалы шли по брусчатке Красной площади. И вот за основу он взял эти кадры.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

Дополнена экспозиция фигурами участников Первой и Второй мировых войн из разных стран: Российской империи и СССР, Японии, Китая, США, Сербии и других. Работники музея призывают посетителей внимательнее присмотреться к деталям. Это позволит не просто насладиться работами, но и познакомиться с такой наукой, как униформология – история униформы.

Люди в материале: Снежана Мокроусова, Игорь Горбунов

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальную выставку можно посмотреть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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