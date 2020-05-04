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В Италии, Германии и на Кипре ослабляют карантин
Источник материала: ОНТ
В Италии завершается тотальный карантин. Возобновляют работу предприятия и стройплощадки. Возвращаться к привычной жизни будут поэтапно – с соблюдением мер безопасности.
Отменены некоторые ограничения и на Кипре. Открываются небольшие лавки, кафе со столиками на свежем воздухе и фермерские рынки. Те, кто работали на удаленке, возвращаются в офисы. Германия тоже готова к послаблениям: власти разрешили проводить воскресные службы, с «вынужденных каникул» в скором времени вернутся музеи и галереи.
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В Италии завершается тотальный карантин. Возобновляют работу предприятия и стройплощадки. Возвращаться к привычной жизни будут поэтапно – с соблюдением мер...
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