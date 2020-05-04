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Беларусбанк заморозил выдачу кредитов на покупку жилья
Источник материала: Myfin
— С 1 мая 2020 года прием новых заявлений на кредиты на общих условиях банка приостановлен, — рассказали в контакт-центре Беларусбанка.
Речь идет о
На вопрос о том, когда будет возобновлено кредитование на покупку жилья, в контакт-центре ответили, что «на текущий момент такая информация не поступала».
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С 1 мая Беларусбанк приостанавливает выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. Об этом сообщает FINANCE.TUT.BY.
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