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СМИ сообщают о попытке госпереворота в Катаре

04.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Катара поступают срочные сообщения о попытке вооружённого государственного перевода в стране. Приходят сведения о перестрелке, а также о нескольких взрывах.

Первоначально сообщалось, что осуществлена террористическая атака. Однако потом местные источники заявили, что речь идёт о попытке госпереворота.

В небо были подняты военные вертолёты. Они кружили над столицей страны – Дохой.

По данным ближневосточных СМИ, попытка государственного переворота может быть связана с антикоррупционными делами, расследовать которые поручено местным правоохранителям. 

Распоряжение о проведении расследования дел, в которых фигурируют имена крупных катарских бизнесменов и политиков, отдал лично эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани.

По некоторым сведениям, поручение о расследовании коррупционных схем могло быть озвучено в связи с оказанием давления со стороны Вашингтона. Ранее власти США заявили, что подозревают Катар в коррупционных схемах, в результате которых стране достался Чемпионат мира по футболу 2022.

Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о "сокрытии информации о попытке госпереворота в стране". 

Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.
 
 
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Из Катара поступают срочные сообщения о попытке вооружённого государственного перевода в стране. Приходят сведения о перестрелке, а также о нескольких взрывах.
 
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