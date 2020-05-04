В Калинковичах голова 3-летнего мальчика застряла в системном блоке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Женщина сообщила, что у ребенка застряла голова в системном блоке.

Оказалось, что 3-летний мальчик засунул голову в разобранный системный блок и не смог достать ее самостоятельно.

Фото: МЧС

Спасатели извлекли ребенка при помощи диэлектрических ножниц.

Малыш не пострадал. В госпитализации не нуждался.