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В Калинковичах голова 3-летнего мальчика застряла в системном блоке

04.05.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Женщина сообщила, что у ребенка застряла голова в системном блоке.  

Оказалось, что 3-летний мальчик засунул голову в разобранный системный блок и не смог достать ее самостоятельно.   

В Калинковичах голова 3-летнего мальчика застряла в системном блокеФото: МЧС  

Спасатели извлекли ребенка при помощи диэлектрических ножниц.   

Малыш не пострадал. В госпитализации не нуждался.   

В конце апреля в Борисове девочка сунула руку между бетонными плитами и застряла – здесь подробнее.    

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Новости Беларуси. В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера.   По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Женщина сообщила,...
 
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