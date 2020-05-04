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В Калинковичах голова 3-летнего мальчика застряла в системном блоке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера.
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Оказалось, что 3-летний мальчик засунул голову в разобранный системный блок и не смог достать ее самостоятельно.
Фото: МЧС
Спасатели извлекли ребенка при помощи диэлектрических ножниц.
Малыш не пострадал. В госпитализации не нуждался.
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Новости Беларуси. В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера. По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Женщина сообщила,...
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