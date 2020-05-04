От 5 до 50%. В каких магазинах Минска искать скидки в мае
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Источник материала:
Tut.by
В мае столичные универмаги и торговые сети снова будут делать скидки до 50% на весь ассортимент или на отдельные группы товаров, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Где искать сниженные цены. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
По традиции столичные универмаги — ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге» будут устраивать распродажные дни. Там будут скидки до 45%. Товары по сниженным ценам даже на половину будут и в других магазинах города.
Магазин
Дата
Размер скидки
ЦУМ
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 мая
до 30% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
c 17 по 31 мая
45%
4, 11, 18, 25 мая
для держателей дисконтных карт 20%
ГУМ
4, 11, 18, 25 мая
27%
5, 12, 19, 26 мая
27%
7, 14, 21, 28 мая
27%
8, 15, 22, 29 мая
33%
9, 16, 23, 30 мая
27%
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая
35% на товары от 25 рублей
Универмаг «Беларусь»
9−10 мая
30% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары
каждый вторник и среду мая
25% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
7−8, 14−17, 21−24, 28−31 мая
27% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
весь май
27% в интернет-магазине
Торговый дом «На Немиге»
каждую среду мая
до 35%
с 1 по 10 мая
до 30% на непродовольственные и 33% на товары для дома
14, 15 мая
до 35%
каждый понедельник, среду, пятницу мая
5%
«Кирмаш»
каждый понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье
30%
Торговый центр «Радзивилловский»
2 раза в месяц
до 50%
«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 мая
20%
с 4 по 29 мая
20% при покупке на 120 рублей
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
каждую среду мая
20%
каждый вторник мая
20% для пенсионеров и многодетных семей
15, 16 мая
20%
весь май
25% на отдельные товары
«Северянка» (ул. Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу мая
15% на отдельные товары
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
каждый четверг мая
20%
весь май
до 30% на отдельные товары
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
весь май
30% на отдельные товары
«Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
каждую среду мая
22%
«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг мая
20%
«Лянок» (просп. Независимости, 46)
каждый понедельник, среду, субботу мая
18%
«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 мая
15% на отдельные товары
«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
7, 14, 21, 28 мая
20%
26 мая
30%
«Детский мир» (Логойский тракт 25/1)
6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 мая
10%
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Посмотрели, где в этом месяце можно будет купить товары по сниженным ценам.
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