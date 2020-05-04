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От 5 до 50%. В каких магазинах Минска искать скидки в мае

04.05.2020 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае столичные универмаги и торговые сети снова будут делать скидки до 50% на весь ассортимент или на отдельные группы товаров, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Где искать сниженные цены.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По традиции столичные универмаги — ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге» будут устраивать распродажные дни. Там будут скидки до 45%. Товары по сниженным ценам даже на половину будут и в других магазинах города.

Магазин

Дата

Размер скидки

ЦУМ

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 мая

до 30% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
 

c 17 по 31 мая

45%
 

4, 11, 18, 25 мая

для держателей дисконтных карт 20%

ГУМ

4, 11, 18, 25 мая

27%
 

5, 12, 19, 26 мая

27%
 

7, 14, 21, 28 мая

27%
 

8, 15, 22, 29 мая

33%
 

9, 16, 23, 30 мая

27%
 

6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая

35% на товары от 25 рублей

Универмаг «Беларусь»

9−10 мая

30% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары
 

каждый вторник и среду мая

25% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
 

7−8, 14−17, 21−24, 28−31 мая

27% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары
 

весь май

27% в интернет-магазине

Торговый дом «На Немиге»

каждую среду мая

до 35%
 

с 1 по 10 мая

до 30% на непродовольственные и 33% на товары для дома
 

14, 15 мая

до 35%
 

каждый понедельник, среду, пятницу мая

5%

«Кирмаш»

каждый понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье

30%

Торговый центр «Радзивилловский»

2 раза в месяц

до 50%

«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 мая

20%
 

с 4 по 29 мая

20% при покупке на 120 рублей

«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

каждую среду мая

20%
 

каждый вторник мая

20% для пенсионеров и многодетных семей
 

15, 16 мая

20%
 

весь май

25% на отдельные товары

«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу мая

15% на отдельные товары

«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

каждый четверг мая

20%
 

весь май

до 30% на отдельные товары

«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

весь май

30% на отдельные товары

«Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)

каждую среду мая

22%

«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг мая

20%

«Лянок» (просп. Независимости, 46)

каждый понедельник, среду, субботу мая

18%

«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 мая

15% на отдельные товары

«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)

7, 14, 21, 28 мая

20%
 

26 мая

30%

«Детский мир» (Логойский тракт 25/1)

6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 мая

10%

 
 
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Посмотрели, где в этом месяце можно будет купить товары по сниженным ценам.
 
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