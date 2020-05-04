От 5 до 50%. В каких магазинах Минска искать скидки в мае

Источник материала: Tut.by

В мае столичные универмаги и торговые сети снова будут делать скидки до 50% на весь ассортимент или на отдельные группы товаров, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Где искать сниженные цены.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По традиции столичные универмаги — ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге» будут устраивать распродажные дни. Там будут скидки до 45%. Товары по сниженным ценам даже на половину будут и в других магазинах города.

Магазин Дата Размер скидки ЦУМ 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 мая до 30% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары c 17 по 31 мая 45% 4, 11, 18, 25 мая для держателей дисконтных карт 20% ГУМ 4, 11, 18, 25 мая 27% 5, 12, 19, 26 мая 27% 7, 14, 21, 28 мая 27% 8, 15, 22, 29 мая 33% 9, 16, 23, 30 мая 27% 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 35% на товары от 25 рублей Универмаг «Беларусь» 9−10 мая 30% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары каждый вторник и среду мая 25% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары 7−8, 14−17, 21−24, 28−31 мая 27% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары весь май 27% в интернет-магазине Торговый дом «На Немиге» каждую среду мая до 35% с 1 по 10 мая до 30% на непродовольственные и 33% на товары для дома 14, 15 мая до 35% каждый понедельник, среду, пятницу мая 5% «Кирмаш» каждый понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье 30% Торговый центр «Радзивилловский» 2 раза в месяц до 50% «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 мая 20% с 4 по 29 мая 20% при покупке на 120 рублей «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду мая 20% каждый вторник мая 20% для пенсионеров и многодетных семей 15, 16 мая 20% весь май 25% на отдельные товары «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый вторник, четверг и субботу мая 15% на отдельные товары «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг мая 20% весь май до 30% на отдельные товары «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) весь май 30% на отдельные товары «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду мая 22% «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг мая 20% «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждый понедельник, среду, субботу мая 18% «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 мая 15% на отдельные товары «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) 7, 14, 21, 28 мая 20% 26 мая 30% «Детский мир» (Логойский тракт 25/1) 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 мая 10%