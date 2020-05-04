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Лукашенко о проведении президентских выборов: Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа

04.05.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о проведении президентских выборов: Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа

Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном, пишет БЕЛТА.

ФОТО: БЕЛТА

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Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время переговоров в формате...
 
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