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Лукашенко о проведении президентских выборов: Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа
Источник материала: ОНТ
Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном,
ФОТО: БЕЛТА
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Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время переговоров в формате...
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