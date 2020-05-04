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Парикмахеры, соцработники и рыбаки: кто зарабатывает в 10 раз меньше айтишников
Источник материала: Myfin
Наименьшую заработную плату получили работники парикмахерских и салонов красоты: их номинальная заработная плата составила 607,2 рубля. Чуть больше получили работники сферы культуры (библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры) – 674,3 рублей.
Далее следует номинальная начисленная заработная плата в области ухода в специализированных учреждениях и социальных услуг. Работники этой сферы получили 675,3 рублей. Номинальная заработная платы творческих работников в данном периоде составила 700,4 рубля.
В сфере рыболовства и рыбоводства сумма номинальной заработной платы равна 731,4 рубля. Труд в растениеводстве был расценен в 820,2 рубля, а лица, выращивающие сельскохозяйственные культуры и разводящие животных, получили в среднем 823,4 рубля.
Для сравнения следует отметить, что наибольшая номинальная заработная плата была начислена лицам, работающих в области телекоммуникаций, информационных технологий и информационного обслуживания – 6 418,6 рубля.
Текст: Ольга Лысаковская
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