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Новым начальником Слуцкого РОЧС стал выходец из Копыльщины

04.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


С 4 мая начальником Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям назначен подполковник внутренней службы Виталий Валентинович Ильючик. Ранее он работал начальником Копыльского РОЧС, пишет «Слуцкий край».

Представляя нового руководителя коллективу, начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович пожелал личному составу целеустремленности и успехов в реализации поставленных задач, возложенных на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Виталий Валентинович Ильючик закончил в 2005 году Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь и был назначен в Копыльский РОЧС на должность инженера инспекции госпожнадзора. С 2006 по 2010 год – начальник караула ПАСЧ-2 аг. Тимковичи, по декабрь 2012 года – заместитель начальника РОЧС по оперативно-тактической работе. В 2015 году Виталий Валентинович окончил магистратуру ГУО «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь».

 
 
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С 4 мая начальником Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям назначен подполковник внутренней службы Виталий Валентинович Ильючик. Ранее он работал...
 
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