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Баста: учителей минских школ гонят на парад

04.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учителей минских школ и колледжей заставляют принять участие в параде, проведение которого власти планируют 9 мая.



"Наша дочь учится в Минском колледже предпринимательства, который находится в Уручье. Прислала сообщения что преподавателей заставляют участвовать в параде 9 мая. Учащихся не трогают пока", - сообщили родители студентки колледжа.

О том, что учителей заставляют идти на парад, ранее телеграм-каналу Баста!написали преподаватели нескольких минских школ.
 
 
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Учителей минских школ и колледжей заставляют принять участие в параде, проведение которого власти планируют 9 мая.
 
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