«Мы ни одного мероприятия не отменяем» – Лукашенко о важности празднования Дня Победы

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси заявил о важности проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, во время переговоров в формате видеоконференции с лидером Молдовы, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, подготовка к торжественным мероприятиям началась в конце прошлого года. Самое главное – парад Победы. Кроме этого, на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Там будут заложены капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

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