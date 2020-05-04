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«Мы ни одного мероприятия не отменяем» – Лукашенко о важности празднования Дня Победы

04.05.2020 14:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы ни одного мероприятия не отменяем» – Лукашенко о важности празднования Дня Победы

Президент Беларуси заявил о важности проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, во время переговоров в формате видеоконференции с лидером Молдовы, сообщает БЕЛТА. 

По словам Александра Лукашенко, подготовка к торжественным мероприятиям началась в конце прошлого года. Самое главное – парад Победы. Кроме этого, на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Там будут заложены капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявил о важности проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, во время переговоров в формате видеоконференции с лидером...
 
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