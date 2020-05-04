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Тимошенко получила почти $6 млн омпенсации за "политические репрессии"

04.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен в качестве компенсации ущерба. Об этом свидетельствует измененная декларация экс-нардепа.



В своей декларации Тимошенко отметила, что 24 апреля получила 148 345 441 грн в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования.

Вышеуказанные средства экс-наредпу перечислила техасская компания Reid, Collins, Tsai LLP. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в 2019 году средства от этой компании получил также однопартиец Тимошенко Сергей Власенко. Суммарно на счета Власенко поступило 133 миллиона гривен.
 
 
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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен в качестве компенсации ущерба. Об этом свидетельствует измененная декларация...
 
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