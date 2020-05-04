







В своей декларации Тимошенко отметила, что 24 апреля получила 148 345 441 грн в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования.





Вышеуказанные средства экс-наредпу перечислила техасская компания Reid, Collins, Tsai LLP. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в 2019 году средства от этой компании получил также однопартиец Тимошенко Сергей Власенко. Суммарно на счета Власенко поступило 133 миллиона гривен.







