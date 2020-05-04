Олег Евенко: Вудкрофт хочет, чтобы все действовали по системе. Если кто-то сыграл не по системе, страдают абсолютно все













Стрим с хоккеистом опубликовал официальный сайт "зубров".





- На пресс-конференциях после матчей Крэйг часто говорит о системе. Какие это основные требования? Какие это принципы?





- Принципы достаточно простые. Он хочет, чтобы все полностью выкладывались, понимали систему, по которой мы играли, и всегда по ней действовали. Когда ты выполняешь систему, ты можешь креативить. Система достаточно жесткая. Он прививает то, что мы в каждой ситуации заведомо знать, как действовать. Уже в голове это должно быть. Система для того и существует, чтобы быть предсказуемым для партнера на льду. Приходит к твоему партнеру шайба, ты знаешь, где эта шайба окажется дальше. Ты играешь дальше и можешь действовать на опережение. Если кто-то сработал не по системе, страдают абсолютно все.



