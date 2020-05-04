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Олег Евенко: Вудкрофт хочет, чтобы все действовали по системе. Если кто-то сыграл не по системе, страдают абсолютно все

04.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник минского "Динамо" Олег Евенко рассказал о системе Крэйга Вудкрофта.




Стрим с хоккеистом опубликовал официальный сайт "зубров".

- На пресс-конференциях после матчей Крэйг часто говорит о системе. Какие это основные требования? Какие это принципы?

- Принципы достаточно простые. Он хочет, чтобы все полностью выкладывались, понимали систему, по которой мы играли, и всегда по ней действовали. Когда ты выполняешь систему, ты можешь креативить. Система достаточно жесткая. Он прививает то, что мы в каждой ситуации заведомо знать, как действовать. Уже в голове это должно быть. Система для того и существует, чтобы быть предсказуемым для партнера на льду. Приходит к твоему партнеру шайба, ты знаешь, где эта шайба окажется дальше. Ты играешь дальше и можешь действовать на опережение. Если кто-то сработал не по системе, страдают абсолютно все.
 
 
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