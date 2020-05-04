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Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться

04.05.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оригинальный международный медиапроект, приуроченный к 75-летию Победы, запустила Межпарламентская ассамблея СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться

«Строки памяти» – это серия поэтических видеопосланий от стран Содружества. В каждом из роликов парламентарии, студенты, журналисты, артисты и спортсмены читают отрывки национальных произведений поэта военных или послевоенных лет. От Беларуси в акции уже приняли участие Анатолий Адоньев, Александр Богданович, Марина Васько и Екатерина Дебелая.

Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться

Александр Богданович, олимпийский чемпион, член Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в 2018–2019 годах:
И мать несла его, теряя силы,
В пути минуты длились, словно дни.
Все время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они.

Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что значат взрывы, плачь, дорога эта?
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят?

Поддержать акцию может каждый. Для этого достаточно прочесть на камеру стихотворение о Великой Отечественной войне и разместить его в одной из социальных сетей, не забыв добавить хештег «строкипамятиСНГ». Причем записывать можно как одиночные послания, так и семейные. Смотреть ролики можно на сайте Межпарламентской ассамблеи.

Люди в материале: Александр Богданович, Марина Васько, Анатолий Адоньев, Екатерина Дебёлая

 
 
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Новости Беларуси. Оригинальный международный медиапроект, приуроченный к 75-летию Победы, запустила Межпарламентская ассамблея СНГ, сообщили в программе Новости...
 
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