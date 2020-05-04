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Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оригинальный международный медиапроект, приуроченный к 75-летию Победы, запустила Межпарламентская ассамблея СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Строки памяти» – это серия поэтических видеопосланий от стран Содружества. В каждом из роликов парламентарии, студенты, журналисты, артисты и спортсмены читают отрывки национальных произведений поэта военных или послевоенных лет. От Беларуси в акции уже приняли участие Анатолий Адоньев, Александр Богданович, Марина Васько и Екатерина Дебелая.
Александр Богданович, олимпийский чемпион, член Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в 2018–2019 годах:
Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Поддержать акцию может каждый. Для этого достаточно прочесть на камеру стихотворение о Великой Отечественной войне и разместить его в одной из социальных сетей, не забыв добавить хештег «строкипамятиСНГ». Причем записывать можно как одиночные послания, так и семейные. Смотреть ролики можно на сайте Межпарламентской ассамблеи.
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Читаем отрывки военных стихов. Кто принял участие в акции Межпарламентской ассамблеи СНГ и как присоединиться
Новости Беларуси. Оригинальный международный медиапроект, приуроченный к 75-летию Победы, запустила Межпарламентская ассамблея СНГ, сообщили в программе Новости...
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