ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минздраве рассказали о том, как будет работать надбавка за работу с инфекциями

04.05.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минздраве рассказали о том, как будет работать надбавка за работу с инфекциями

В Минздраве рассказали о том, как будет работать механизм ежемесячной надбавки для врачей и медицинских работников за работу в условиях, связанных с инфекциями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минздрава.

В соответствии с указом №131 от 16 апреля 2020 года, надбавка будет устанавливаться работникам бюджетных организаций здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с инфекциями (а также контактам первого уровня) и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячную надбавку будут получать врачи-специалисты, медицинские работники со средним медобразованием, а также иные работники здравоохранения. Выплачиваться надбавка будет в соответствии с приказом руководителя бюджетной организации, на основании протокола заседания комиссии по определению условий оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. При этом выплаты могут предоставляться как по основным должностям, так и по тем должностям, которые работники занимают по совместительству, а также при наличии сверхурочной работы. Устанавливаться надбавка будет только по одному из определенных указом оснований.

При этом личная ответственность как за установление надбавки, так и непосредственно её выплату, будет возложена на руководителей организаций здравоохранения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве рассказали о том, как будет работать механизм ежемесячной надбавки для врачей и медицинских работников за работу в условиях, связанных с инфекциями. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 2000 человек подали заявления в первый день регистрации на ЦТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика