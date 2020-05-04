В Минздраве рассказали о том, как будет работать надбавка за работу с инфекциями

Источник материала: ОНТ

В Минздраве рассказали о том, как будет работать механизм ежемесячной надбавки для врачей и медицинских работников за работу в условиях, связанных с инфекциями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минздрава.

В соответствии с указом №131 от 16 апреля 2020 года, надбавка будет устанавливаться работникам бюджетных организаций здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с инфекциями (а также контактам первого уровня) и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячную надбавку будут получать врачи-специалисты, медицинские работники со средним медобразованием, а также иные работники здравоохранения. Выплачиваться надбавка будет в соответствии с приказом руководителя бюджетной организации, на основании протокола заседания комиссии по определению условий оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. При этом выплаты могут предоставляться как по основным должностям, так и по тем должностям, которые работники занимают по совместительству, а также при наличии сверхурочной работы. Устанавливаться надбавка будет только по одному из определенных указом оснований.

При этом личная ответственность как за установление надбавки, так и непосредственно её выплату, будет возложена на руководителей организаций здравоохранения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram