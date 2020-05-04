Чемпионат мира по спортивный ходьбе перенесён на 2022 год

Источник материала: ОНТ

Командный чемпионат мира по спортивный ходьбе, который должен был пройти в эти дни в Минске, перенесён на 2022 год.

Турнир был перенесен, и сейчас организаторы на специальной онлайн-конференции объявили новые сроки. Прошлый командный чемпионат мира по спортивной ходьбе прошёл в 2018 году в Китае.

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