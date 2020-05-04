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Нина Ващук: «Сорок лет в профессии, а учиться приходится»

04.05.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Приехала на Каменетчину после учебы в Пинском сельхозтехникуме. Это был 1974-й. Профессия зоотехника и тогда бы­ла очень востребована. А первым рабочим местом стала лаборатория Брестского госплемпредприятия рядом с Лашевичами. А ныне — ОАО «АгроТурна».

Через десять лет оно поменяло «прописку», и Нина Васильевна перешла на работу в колхоз «Октябрь» (ныне «Видомлянское»). Обязанности зоотехника-селекционера всегда требовали ответственности, самодисциплины, системного подхода к работе – ведь речь о стаде как завтрашнем дне хозяйства. Учет, стопки племкарточек на рабочем столе на каждую первотелку, на каждую корову, согласно количеству лактаций, – все записи от руки. Но в животноводство начали приходить современные технологии, и «Видомлянское» в числе первых осваивало их: это и круг­лосуточная пасьба коров, и обезроживание животных, и пас­портизация их. Работы бы­ло много и в хозяйстве, и до­ма, где росли трое детей.

Когда пришло время заслуженного отдыха, поняла, что будет сложно перестроиться на тот самый «отдых», выйти из привычного рабочего режима; поэтому как только пригласили на работу в Турну, согласилась.

– В хозяйстве 2960 голов крупного рогатого скота. Теперь с компьютером намного проще вести учет всех групп животных. Создана база КРС. Идентификация стала обычной нормой, каждый теленок имеет свой паспорт уже на второй-третий день после рождения. Достоверность информации обеспечивает прослеживаемость, полную проз­рачность в животноводстве. Кроме того, это еще и эффективный инструмент хозяйст­вования. В селекционной работе немало значит и тот факт, что наш опытный техник-осеменатор Олег Охремчук четко ведет записи в своем журнале. Периодически сопоставляем, анализируем их, делаем выводы, составляем прогнозы.

Нередко к Нине Васильевне обращаются за советом молодые коллеги – охотно делится опытом, зная, как непросто бывает новичку «соединить» теорию из учебников с практикой. Однако, и сама учится у них быть «в ногу» со временем. В обеденный перерыв молодежь любит заглянуть к ней и на чай – значит, вмес­те интересно. А дома в свободный час ее ждет недочитанный в юности роман – «Война и мир», который решила перечитать не для оценки по литературе…

Галина НОВИК.

Фото Ивана КОРОГОДЫ.

Нина Ващук: «Сорок лет в профессии, а учиться приходится»

Author: Редактор сайта

Нина Ващук: «Сорок лет в профессии, а учиться приходится»

Редактор сайта

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Приехала на Каменетчину после учебы в Пинском сельхозтехникуме. Это был 1974-й. Профессия зоотехника и тогда Сообщение Нина Ващук: «Сорок лет в профессии, а учиться...
 
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