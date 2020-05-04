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Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

04.05.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

Телеведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после того, как интернет-пользователи раскритиковали ее из-за скандального высказывания о жертвах проблемы. Фильм под названием «А что я сделала, чтобы помочь?» размещен на канале Тодоренко в YouTube.

В своем Instagram-аккаунте телеведущая рассказала, что накануне съемок фильма она обсуждала проблему домашнего насилия с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов. По словам Тодоренко, фильм поможет избавиться от предрассудков на эту тему. Кроме того, в нем рассказывается, что нужно делать жертвам домашнего насилия.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря», – сказала телеведущая.

 Напомним, в апреле в интервью изданию PeopleTalk Регина Тодоренко заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Фраза ведущей «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» вызывала шквал критики со стороны общества.

В результате журнал Glamour лишил Тодоренко ее титула «Женщина года». От сотрудничества с ведущей отказались несколько компаний и брендов. Впоследствии знаменитость принесла извинения за «некорректные формулировки» и подчеркнула, что является противницей домашнего насилия.

 

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Телеведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после того, как интернет-пользователи раскритиковали ее из-за скандального высказывания о...
 
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