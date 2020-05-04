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Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после того, как интернет-пользователи раскритиковали ее из-за скандального высказывания о жертвах проблемы. Фильм под названием «А что я сделала, чтобы помочь?»
В своем Instagram-аккаунте телеведущая
«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря», – сказала телеведущая.
В результате журнал Glamour лишил Тодоренко ее титула «Женщина года». От сотрудничества с ведущей отказались несколько компаний и брендов. Впоследствии знаменитость принесла извинения за «некорректные формулировки» и подчеркнула, что является противницей домашнего насилия.
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Телеведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после того, как интернет-пользователи раскритиковали ее из-за скандального высказывания о...
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