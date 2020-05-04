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Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очередь в Абсолютбанк, на Горького, дистанция 1.5 метра. Брест, 4 мая 2020 года. Самодистанция, без принуждения.

Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

Очередь одна, общая - в окно на улице и в кассу внутри здания. Правда, запускают по одному человеку, это контролирует сотрудник охраны.

Однако люди на улице держатся на рекомендованном расстоянии друг от друга. Что очень похвально.

Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений
Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений
 
Теги: Брест
 
 
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  Очередь в Абсолютбанк, на Горького, дистанция 1.5 метра. Брест, 4 мая 2020 года. Самодистанция, без принуждения. Очередь одна, общая - в окно на улице и в кассу внутри...
 
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