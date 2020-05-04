|
Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений
04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Очередь в Абсолютбанк, на Горького, дистанция 1.5 метра. Брест, 4 мая 2020 года. Самодистанция, без принуждения.
Очередь одна, общая - в окно на улице и в кассу внутри здания. Правда, запускают по одному человеку, это контролирует сотрудник охраны.
Однако люди на улице держатся на рекомендованном расстоянии друг от друга. Что очень похвально.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by