Брестчане молодцы, научились самодистанцироваться без всяких принуждений

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередь в Абсолютбанк, на Горького, дистанция 1.5 метра. Брест, 4 мая 2020 года. Самодистанция, без принуждения.





Очередь одна, общая - в окно на улице и в кассу внутри здания. Правда, запускают по одному человеку, это контролирует сотрудник охраны.

Однако люди на улице держатся на рекомендованном расстоянии друг от друга. Что очень похвально.