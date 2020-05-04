Поддержка. Весь спектр сантехнических работ в доме, квартире, на производствах

Источник материала: Слуцк Город





Профессиональное выполнение работ по ремонту, монтажу и запуску сантехнического оборудования. Используем в работе только качественные материалы и инструменты с гарантией на выполненные работы.

Монтаж системы отопления;

Замена старого металлического водопровода и канализации на полипропилен и ПВХ;

Продажа, монтаж, установка и обслуживание: газовых, электрических, твёрдотопливных котлов, систем вентиляции;

Подключение: водонагревателей, насосов, стиральных и посудомоечных машин, раковин, ванн, смесителей, душевых кабин, унитазов, теплых полов;

Перенос и замена: полотенцесушителя и батарей;

Устранение аварий и неисправностей оборудования;

Прокладка сантехнических коммуникаций, полная или частичная замена труб и оборудования в доме.

+375 29 678-25-14 Вячеслав

УНП 690758615







