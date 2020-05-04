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Поддержка. Весь спектр сантехнических работ в доме, квартире, на производствах

04.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Весь спектр сантехнических работ в доме, квартире, на производствах

Профессиональное выполнение работ по ремонту, монтажу и запуску сантехнического оборудования. Используем в работе только качественные материалы и инструменты с гарантией на выполненные работы.

  • Монтаж системы отопления;
  • Замена старого металлического водопровода и канализации на полипропилен и ПВХ;
  • Продажа, монтаж, установка и обслуживание: газовых, электрических, твёрдотопливных котлов, систем вентиляции;
  • Подключение: водонагревателей, насосов, стиральных и посудомоечных машин, раковин, ванн, смесителей, душевых кабин, унитазов, теплых полов;
  • Перенос и замена: полотенцесушителя и батарей;
  • Устранение аварий и неисправностей оборудования;
  • Прокладка сантехнических коммуникаций, полная или частичная замена труб и оборудования в доме.

+375 29 678-25-14 Вячеслав
УНП 690758615

Поддержка. Весь спектр сантехнических работ в доме, квартире, на производствах

Поддержка. Весь спектр сантехнических работ в доме, квартире, на производствах

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Профессиональное выполнение работ по ремонту, монтажу и запуску сантехнического оборудования. Используем в работе только качественные материалы и инструменты с...
 
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