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В Минске в лаборатории института НАН Беларуси во время опытов случился пожар

04.05.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в лаборатории института на улице Сурганова произошел пожар.  

По информации МЧС, пожарная сигнализация сработала днем 4 мая в здании института физико-органической химии НАН Беларуси.  

На место выехали подразделения МЧС. Оказалось, что случилось возгорание на третьем этаже здания института в лаборатории органического синтеза.  

В Минске в лаборатории института НАН Беларуси во время опытов случился пожар
Фото: МЧС

Предварительно установлено, что в ней проводились научные исследования. Работники отметили, что во время опытов с использованием диэтилового эфира произошло возгорание имущества на площади 15 кв. м.  

Пожар был ликвидирован. Работники учреждения эвакуировали 20 человек до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.  

В середине апреля произошел пожар в детской инфекционной больнице в Минске – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске в лаборатории института на улице Сурганова произошел пожар.   По информации МЧС, пожарная сигнализация сработала днем 4 мая в здании...
 
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