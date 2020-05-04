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В Минске в лаборатории института НАН Беларуси во время опытов случился пожар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в лаборатории института на улице Сурганова произошел пожар.
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На место выехали подразделения МЧС. Оказалось, что случилось возгорание на третьем этаже здания института в лаборатории органического синтеза.
Предварительно установлено, что в ней проводились научные исследования. Работники отметили, что во время опытов с использованием диэтилового эфира произошло возгорание имущества на площади 15 кв. м.
Пожар был ликвидирован. Работники учреждения эвакуировали 20 человек до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. В Минске в лаборатории института на улице Сурганова произошел пожар. По информации МЧС, пожарная сигнализация сработала днем 4 мая в здании...
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